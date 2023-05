Serbie: des milliers de manifestants bloquent une autoroute à Belgrade après des tueries

Reportage

Très forte mobilisation pour la deuxième marche contre la violence en Serbie, après les deux massacres survenus la semaine dernière. Le mouvement prend une tournure contestataire, car le gouvernement est accusé de favoriser l'atmosphère de violence et d'impunité dans la société.

Plusieurs partis d'opposition, allant de la gauche à la droite, ont appelé à cette manifestation après l'assassinat de 17 personnes, dont huit élèves scolarisés à Belgrade, dans deux fusillades survenues à moins de 48 heures d'intervalle.

La colonne s'étend sur plus de deux kilomètres, rapporte notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy. Certains médias avancent une mobilisation sans précédent depuis 10 ans. Les protestataires demandent la démission du ministre de l'Intérieur, de l'autorité de l'audiovisuel et la fermeture de médias pro-gouvernementaux. Tous sont accusés de favoriser une atmosphère de violence qui aurait favorisé les deux massacres de la semaine dernière.

« On espère pouvoir réussir à changer quelque chose, explique une manifestante. On n'a pas d'autre méthode. Nous n’avons pas le gouvernement ni la police avec nous. Nous pensons que notre devoir est d'agir pour retrouver des conditions de vie normales. »

Accusation d'images truquées

Pour le gouvernement, très opposé à la marche, l'enjeu est de convaincre que la mobilisation est faible. La Première ministre accuse les manifestants de truquer les images du mouvement pour donner l'impression du nombre. Une accusation démentie par les manifestants. « On est vraiment plus nombreux que la première fois. Je pense que lundi les gens n'étaient pas encore prêts à manifester, pense un autre protestataire. Mais leur motivation a augmenté et elle sera de plus en plus forte. »

Pendant deux heures, la colonne a bloqué l'autoroute principale de Belgrade, une stratégie qui a fait plier le gouvernement par le passé. Les organisateurs appellent déjà à une autre manifestation.

