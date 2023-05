Sous sécurité renforcée, Volodymyr Zelensky accueilli par les plus hautes autorités de l’État italien

Le président ukrainien Zelensky est arrivé ce samedi matin à Rome pour une visite officielle, la première depuis le début de la guerre. Il est accueilli par les plus hautes autorités de l’État : un entretien avec le président de la république Sergio Mattarella d’abord, suivi d’un déjeuner avec la cheffe du gouvernement Giorgia Meloni. Avant de traverser le Tibre pour rencontrer le pape François dans l’après-midi. Une journée sous haute sécurité dans un pays engagé dans la fourniture d’armes à l’Ukraine depuis le début de l’agression russe.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Treca

Avec des contrôles renforcés dans les gares, les aéroports, sur les grandes artères de circulation, plus d’un millier d’agents déployés au sol, des hélicoptères dans le ciel, des tireurs d’élite partout où passe le convoi de Zelensky, l’ambiance est grave aujourd’hui à Rome.

Drapeaux italien, ukrainien et européen côte à côte. « C’est un honneur de vous recevoir », c’est ainsi que le président de la république italienne a accueilli Volodymyr Zelensky à qui il a renouvelé tout le soutien de l’Italie face à l’agression russe.

Depuis le début, ce soutien italien à l’Ukraine a été sans faille, d’abord avec le gouvernement de Mario Draghi, puis avec Giorgia Meloni.

Une visite « importante pour notre victoire »

Pourtant, l’Italie est le pays de l’Union européenne où les opposants à l’envoi d’armes à l’Ukraine sont les plus nombreux. Plus de quatre Italiens sur dix désapprouvent le choix de leur gouvernement. Et en valeur, si l’on additionne les aides militaires, financières et humanitaires à l’Ukraine, l’Italie n’est que 11e au classement des pays qui aident l’Ukraine.

Fourniture d’armes, reconstruction du pays, espoir de paix et entrée de l’Ukraine dans l’Union européenne sont toutefois des engagements fermes des leaders de la principale formation de la coalition au pouvoir, Fratelli d’Italia, et du premier parti de l’opposition. Tous ces sujets sont à l’ordre du jour de cette visite qualifiée d' « importante pour notre victoire » par le président ukrainien.

