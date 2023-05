REPORTAGE

Turquie: l’opposition veut croire en une victoire de Kemal Kiliçdaroglu

Dans l’avenue Istiklal d’Istanbul, le CHP, principal parti d’opposition, termine la campagne de manière festive, porté par l’espoir d’une victoire de son candidat dès le premier tour. © Guilhem Delteil / RFI

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les élections présidentielle et législatives se tiendront ce dimanche 14 mai en Turquie. Le scrutin est serré entre les deux candidats de tête, le président sortant, Recep Tayyip Erdogan, au pouvoir depuis 20 ans, et Kemal Kiliçdaroglu, qui a réussi à rassembler l’opposition. C’est lui qui est en tête des sondages. Et ses partisans veulent croire que le retrait in extremis d’un autre candidat, Muharrem Imce jeudi, accroit ses chances de l’emporter dès le premier tour.