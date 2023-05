UE: divisions sur les restrictions imposées par cinq pays sur les céréales ukrainiennes

Des agriculteurs roumains tiennent des banderoles sur lesquelles on peut lire «Maintenant ou jamais» lors d'une manifestation devant le bureau de représentation de la Commission européenne à Bucarest, le vendredi 7 avril 2023. Les agriculteurs roumains accusent les céréales ukrainiennes de dumping et estiment travailler désormais à perte (image d'illustration). © AP - Andreea Alexandru

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Douze États membres de l'UE (Autriche, Belgique, Croatie, Danemark, Estonie, France, Allemagne, Grèce, Irlande, Luxembourg, Pays-Bas et Slovénie) se montrent très critiques à propos des restrictions imposées par cinq pays de l'Est de l'Union sur l'importation des céréales ukrainiennes. La Pologne, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie et la Slovaquie ont pris des mesures unilatérales en avril dernier pour interdire en partie celles-ci. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde.