Deux pavés de la mémoire rendent hommage à Zoya Aqua-Kaufmann, Afro-Allemande victime du régime nazi

Les deux pavés de la mémoire rendant hommage à Zoya Aqua-Kauffmann et son fils Hans Joachim.

100 000 pavés de la mémoire ont été posés en Allemagne et en Europe pour rappeler la mémoire de personnes assassinées ou persécutées sous le Troisième Reich. Il s'agit avant tout de juifs victimes de la Shoah. Mais d'autres groupes bénéficient également de ce travail de mémoire à même les trottoirs. C'est aussi le cas d'Afro-Allemands, une minorité de quelques milliers de personnes dans l'entre-deux-guerres, qui ont aussi été exclus par le régime nazi. Deux pavés de la mémoire ont été posés ce samedi 13 mai pour rendre hommage à Zoya Aqua-Kaufmann, fille d'un Camerounais et d'une Allemande.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

« Je voulais devenir médecin, mais je n’ai pas eu le droit de passer le bac et encore moins de faire des études. En 1936, j’ai été exclue de l’école avec la dernière juive qui s’y trouvait, car nous n’étions pas jugées dignes de fréquenter un établissement allemand. »

Zoya Aqua-Kaufmann a 18 ans lorsqu’elle subit ces discriminations comme tant d’autres sous le régime nazi. Elle se produit comme danseuse jusqu’en 1939, comme d’autres Afro-Allemands qui survivent dans des productions du régime cultivant les clichés raciaux. Avec la guerre, elle n’a plus le droit de travailler. Après la naissance de son fils Hans Joachim, elle choisit la clandestinité pour éviter d’autres persécutions ou une stérilisation forcée. Elle est dénoncée et internée avec son enfant dans un camp où elle est libérée le 13 mai 1945. Ses demandes de reconnaissance et d’indemnisations après la guerre ne déboucheront que sur de maigres résultats.

Le petits-fils de Zoya Aqua-Kauffmann, Daniel Lienicke, présente les pavés honorant son père et sa grand-mère. © Pascal Thibaut/RFI

Le petit-fils de Zoya Aqua-Kaufmann, Daniel Lienicke, assistait à la pose des deux pavés devant le dernier domicile de sa grand-mère et de son père. « Pour moi, cette journée est le couronnement de ce long travail de mémoire. C’était très émouvant. Je pense que mon père et ma grand-mère se réjouiraient et sentiraient très honorés. »

100 000 pavés de la mémoire ont été posés en Allemagne et en Europe pour rappeler la mémoire de personnes assassinées, déportées ou persécutées sous le Troisième Reich. Sur les 10 000 que comptent Berlin, ceux pour Zoya et Hans Joachim Aqua-Kaufmann sont les 6e et 7e. Le passé colonial allemand qui explique l’existence de ces Afro-Allemands avant la Seconde Guerre mondiale reste peu connu comme le destin de ces personnes.

Zoya Aqua-Kaufmann et son fils Hans Joachim. © Museumsportal

