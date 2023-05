Quand et où la contre-offensive ukrainienne va-t-elle commencer?

Reportage

En Russie aussi, le sujet nourrit les conversations privées, tout comme les débats dans les médias officiels. Dans ce climat instable où chacun montre ses muscles à l'adversaire et tente de le déstabiliser par tous les moyens avant le choc, Moscou joue aussi sa carte. Reportage.

Publicité Lire la suite

De notre envoyée spéciale dans le Donbass,

Usines et bâtiments partiellement détruits, débris de missiles... Attribuée à l'Ukraine, la frappe de vendredi dans la ville de Louhansk a été largement relayée à la télévision russe : quatre minutes de reportage le lendemain sur la chaîne Perviy Kanal. Quelques heures avant cette séquence télévisée, le ministère russe de la Défense avait tranché le débat sur l'arme employée qui agitait depuis la veille les chaînes Telegram des « Voenkors », les correspondants militaires embarqués avec l'armée au plus près des combats.

« Le 12 mai, vers 18h30, des avions de combat de l'armée de l'air ukrainienne ont lancé une attaque au missile contre l'entreprise de produits polymères Polypak et l'usine de transformation de viande Milam dans la ville de Louhansk », a affirmé l'armée dans un communiqué. « Des missiles air-air Storm Shadow fournis au régime de Kiev par le Royaume-Uni ont été utilisés pour cette frappe, malgré les déclarations de Londres selon lesquelles ces armes ne seraient pas utilisées contre des cibles civiles », a fustigé le ministère.

Était-ce un test ou le premier signe d'une contre-offensive ukrainienne, appuyée par les armes occidentales, qui se déploierait à l'est de la ligne de front longue de 815 kilomètres selon le chef d'état-major de l'armée russe (1 300 kilomètres selon l'Ukraine) ? « Combien de personnes sont en guerre contre nous, combien de l'Otan ? Mais nous y arriverons quand même », assure celui qui dit s'appeler Alexander, dans la droite ligne de la communication du Kremlin qui présente toujours la Russie comme menacée et attaquée par l'ouest. À 46 ans, et après avoir, dit-il, combattu dans le Donbass, il est aujourd'hui le commandant de l'escadron d'assaut de l'unité « Cascade ».

Igor compte parmi ceux qu'il encadre. À 21 ans, ce jeune homme blond dit aussi cumuler plusieurs casquettes. Ce « kontraktniki », comme on appelle en Russie les soldats qui se sont enrôlés, explique en être déjà à son 3e contrat signé avec les forces russes. Déployé depuis un peu plus d'un mois « sur le front sud dans la direction d'Ugledar » (une localisation qu'il a été demandé à RFI de préciser en ces termes), il dit vouloir approfondir ses connaissances, mais aussi en transmettre. Comme sur cette mitrailleuse de gros calibre Utos conçue, détaille-t-il, « pour détruire les véhicules blindés légers, ainsi que l'infanterie et les cibles aériennes à une distance maximale de 1,5 kilomètre ». Pour la maîtriser, Igor, qui déclare être originaire de Donetsk, juge qu'il faut en moyenne une semaine, quatre jours en cas de programme accéléré. « La première chose à savoir, c'est comment fonctionne la structure. Pour comprendre que si ça s'enraye, il faut faire très attention à ce qu'on fait et où on met ses doigts au risque de se les faire arracher. »

Le soldat et instructeur Igor et sa mitrailleuse. © Anissa El Jabri / RFI

Montrer que les élites participent

Patient et pédagogue, Igor prend le temps de répéter et d'expliquer. Mitrailleuses, roquettes, offensif ou défensif, dans des tranchées, des bosquets, de la forêt plus dense ou de la plaine... L'entraînement se déroule sur un terrain extrêmement varié et vaste dont la taille comme la localisation sont secrètes, et avec de nombreux encadrants qui disent être expérimentés et capables de diriger leurs hommes présents et actifs lors de la bataille de Marioupol. Comme l'explique le commandant qui se fait appeler « Katsap », ici se trouvent des volontaires bien particuliers : « Pour le dire crûment, personne ici n'a attrapé des gens dans la rue et ne les a obligés à se battre. Tous sont venus par choix et avec une haute conscience patriotique. »

L'unité « Cascade » est réputée pour être dirigée par Dmitry Sablin, colonel et député de Russie unie, le parti du président. Elle a, de fait, droit à tous les égards du pouvoir : la veille de Noël (le 7 janvier en Russie), le premier chef adjoint de l'administration présidentielle, Sergey Kiriyenko, lui a rendu visite. Sur le site internet du parti qui a relayé l'événement, on apprend que ce haut responsable du Kremlin a rencontré « Sergey Sokol, un député de la Douma d'État de Khakassie, qui s'est porté volontaire pour le front ». Autre personnalité à faire le déplacement, Andreï Turchak, le secrétaire du général du parti présidentiel. « L'unité Cascade, qui réunit des députés et des personnes ayant une réelle expérience du combat, s'est avérée très efficace », a-t-il salué le 27 janvier dernier. Aujourd'hui, la chaîne Telegram de cette unité très spéciale déborde d'ailleurs d'images et de vidéos de combat.

Tout au long de ce reportage pour RFI et de cette visite encadrée par les officiers de l'unité, les soldats se sont montrés rodés et très à l'aise dans l'exercice de la communication de guerre. Tous se sont à chaque fois longuement prêtés aux interviews, aux photos et aux vidéos, allant même jusqu'à s'autoriser le registre de l'humour : « Moi, je ne fais pas de cinéma », s'est amusé l'un deux, déclenchant les rires collectifs.

Communiquer sur l'existence de cette unité est autant destiné à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Aux Russes, il s'agit de montrer que les élites et/ou leurs enfants aussi participent aux combats. En octobre dernier, Ramzan Kadyrov multipliait les messages sur la présence de ses trois fils âgés de 14 à 16 ans « dans la zone de l'opération spéciale ». Le 24 avril dernier, c'est le porte-parole du Kremlin qui confirmait officiellement la présence de son fils Nikolaï cet hiver sous l'uniforme de Wagner. D'autres pourraient suivre : puisque le patriotisme est officiellement devenu en Russie LA valeur cardinale, ceux qui ont porté l'uniforme seront prioritairement investis aux élections régionales du 10 septembre prochain. Une récompense autant qu'une manière d'ériger en héros ceux qui ont porté les armes.

Des soldats de l'unité Cascade à l'entraînement dans une tranchée. © Anissa El Jabri / RFI

« Il faut s'attacher aux faits »

À ceux qui spéculent à l'Ouest sur la capacité sociale et politique du pays à encaisser un potentiel choc militaire ce printemps ou cet été, la Russie avec cette unité très spéciale veut aussi montrer que l'élite reste soudée, qu'elle fait bloc avec son dirigeant.

La contre-offensive annoncée par l'Ukraine, tous les soldats de l'unité Cascade l'ont bien sûr à l'esprit. On les retrouve à « sept kilomètres », nous dit-on de la ligne de front, dans une forêt épaisse. Leur canon de 152 millimètres « Hyacinthe » est dissimulé sous des branches, eux ont une cache blindée sous terre. Dans cette zone réputée pour avoir été le théâtre d'affrontements sanglants cet hiver, les échanges de tirs seraient en ce moment ponctuels.

Cagoule beige sur le visage, le soldat qui dit s'appeler Artëm déclare n'avoir pas observé dans sa zone de montée de tension particulière. « C'est vrai, certains en ont marre de vivre dans les champs ou dans les bois », ajoute-t-il. « Cela les affecte, alors quand ils peuvent, ils vont faire un tour dans une zone habitée, attrapent du réseau internet, et là, ils commencent à lire : la percée sera là, dans sa contre-offensive, l'Ukraine se positionnera à tel endroit... Moi, je pense que personne ne sait où ça va frapper. Il faut donc savoir attendre et être préparé à tout. »

Entre pression psychologique et travail d'appréciation de la situation, Igor, cette fois avec une cagoule kaki, dit avoir bien en tête qu'il faut garder ses nerfs : « On recherche individuellement des informations provenant de différentes sources, grosso modo, nos sources, les Russes, mais aussi les Ukrainiennes et les Occidentales. Mais il faut s'attacher aux faits. Tout soldat comprend que, naturellement, lorsque le sol durcit et devient propice à la circulation des véhicules, la probabilité de mouvements offensifs ou de retraites, en général, de toute circulation augmente. Quand il n'y a pas de routes solides, quand tout est plein de boue, le mouvement est minime, c'est évident. Alors, maintenant que le sol commence a séché, est-ce une raison pour se dire que c'est le moment pour une contre-offensive ? Pour moi, ça ne reste qu'une question rhétorique. On verra bien. »

Vue du canon « Hyacinthe ». © Anissa El Jabri / RFI

Sous les arbres, un véhicule même léger peut encore s'embourber. Mais sur les plaines, le sol est déjà dur, et le soleil s'installe. L'épreuve de vérité du terrain approche.

À lire aussi : Russie : Mikhail Mizintsev, de l’armée russe à Wagner

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne