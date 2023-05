Zelensky en visite en Allemagne pour la première fois depuis le début de la guerre

via REUTERS - UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SER

Après son déplacement samedi à Rome, le président ukrainien est à Berlin où il doit rencontrer ce matin son homologue allemand Frank-Walter Steinmeier puis le chancelier Scholz.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Depuis dix jours, après la fuite dans un journal berlinois, la venue ou non du président ukrainien à Berlin agitait le microcosme politico-médiatique. Allait-elle être annulée pour des raisons de sécurité après avoir été éventée ? Jusqu’à samedi après-midi, le suspense durait. Après Rome, Volodymir Zelensky est donc aujourd’hui à Berlin où il doit rencontrer le président Steinmeier puis le chancelier Scholz.

Il s’agit de la première visite en Allemagne du chef de l’État ukrainien depuis le début de la guerre. Les relations avec Berlin n’ont pas toujours été simples depuis. Le gouvernement allemand s’est vu reprocher son attentisme pour les livraisons d’armes et notamment les équipements les plus performants comme les chars Leopard 2.

Depuis quelques semaines, les choses ont changé avec un important soutien militaire allemand. Et juste avant l’arrivée de Volodymyr Zelensky, Berlin a annoncé samedi d’importantes livraisons pour les semaines et les mois qui viennent, incluant des chars, des blindés, des drones et des systèmes de défense antiaérienne.

« Une fin rapide de cette guerre atroce n’est malheureusement pas en vue. C’est pourquoi l’Allemagne apportera toute l’aide qu’elle pourra aussi longtemps que nécessaire » : le ministre de la Défense, Boris Pistorius, a dans un communiqué annoncé une importante aide militaire à l’Ukraine de 2,7 milliards d'euros qui va doubler l’engagement de Berlin aux côtés de Kiev.

Les livraisons prévues incluent 30 chars Leopard 1, une centaine de véhicules blindés, des drones de surveillance, des missiles pour la défense aérienne, des canons, des munitions et quatre nouveaux systèmes de défense antiaériens Iris-T. Les deux exemplaires déjà livrés ont fait leurs preuves dans le passé ; une unité du système américain Patriot a été confiée à l’Ukraine le mois dernier.

Avec les chars d’assaut Leopard 2 longtemps réclamés par Kiev et livrés également par d’autres pays, Berlin a contribué ces derniers mois a renforcé sensiblement les moyens de défense de l’Ukraine. Des lignes rouges subsistent : la livraison d’avions de combat ou des missiles pouvant atteindre la Russie.

