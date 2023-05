Hongrie: polémique autour de la censure et de la réécriture dans des manuels scolaires

Des membres de la communauté lesbienne et des sympathisants participent à une marche contre la discrimination et pour les droits des LGBTQ à Budapest, le 1er octobre 2022.

Sous le communisme, la censure ou la réécriture de l’histoire dans les manuels scolaires était chose courante. Le phénomène réapparaît aujourd’hui en Hongrie. Une affaire récente suscite un tollé : dans un manuel scolaire, un poème a été modifié ; l’éditeur a remplacé le mot « homosexuel » par l’adjectif « hongrois ».

De notre correspondante à Budapest,

Il s’agit d’un manuel de littérature publié par un éditeur catholique, pour les élèves de dixième – l’équivalent de la classe de seconde en France. On y trouve un poème écrit par une romancière et poétesse actuelle, Judit Agnes Kiss. Ce texte appelle les Hongrois à rester dans leur pays pour « protéger ceux qui n’ont nulle part où aller, qu’ils soient pauvres, sans-abri, juifs, homosexuels ou Roms. »

Dans le livre, le mot homosexuel a été remplacé par le mot hongrois, sans le consentement de la poétesse, qui a bien sûr réagi : « Je trouve ridicule que quelqu’un change un mot, simplement pour que le poème lui plaise ! »

Tout cela est dû à une erreur de l’éditeur qui a copié le poème sur internet et l’a publié tel quel sans vérifier. Or le site web sur lequel il avait trouvé les vers est un site d’extrême-droite. C’est donc sur ce site que le poème a été censuré. L’éditeur catholique (l’Institut pédagogique catholique) s’est excusé auprès de la poétesse, il a déjà corrigé la version en ligne du livre scolaire.

Mais cet incident n’est pas un hasard pour le quotidien de gauche Népszava, qui rappelle que Viktor Orban mène une croisade contre toutes les minorités sexuelles. Son gouvernement a même fait voter une loi qui assimile les homosexuels à des pédophiles et qui interdit de parler de l’homosexualité à l’école. Ce que dénonce Judith Agnès Kiss : « C’est vraiment sournois de mélanger les deux, sous prétexte de protéger les enfants. Alors qu’en Hongrie, il y a des cas terribles de violences domestiques, et l’État ne fait rien pour protéger les enfants de ces souffrances. »

Falsification de l’histoire

Autre polémique : dans un livre de géographie publié par l’État hongrois, l’annexion récente de la Crimée par la Russie y est présentée uniquement du point de vue russe. L’Ukraine accuse la Hongrie de falsifier l’histoire.

Dans ce manuel de géographie, on lit que de fréquents conflits ont lieu en Crimée entre les groupes ethniques, et que l’opposition entre ces groupes a donné lieu à un conflit armé. Pas un mot sur l’annexion de la péninsule par la Russie, ni sur le référendum qui n’avait pas été reconnu par la communauté internationale.

Le manuel publie aussi une caricature, montrant que l’Ukraine est convoitée par les États-Unis et par l’Union européenne. Indigné, le gouvernement ukrainien et de nombreuses ONG ukrainiennes ont protesté contre cette falsification de l’Histoire. En septembre dernier, les autorités hongroises s’étaient engagées à modifier le texte, et à le soumettre aux Ukrainiens. Mais rien n’a encore été fait.

