Ukraine: à quel jeu joue le chef de Wagner, Evguéni Prigojine, avec l’armée russe?

C’est un énième épisode dans la série « Evguéni Prigojine vent debout contre le commandement militaire russe ». Dimanche 14 mai, le sulfureux représentant du groupe paramilitaire Wagner en a remis une couche sur sa tête de Turc favorite, l’armée russe.

L’armée régulière était cette fois-ci accusée de ne pas avoir fourni à Wagner le soutien aérien qui lui avait été promis, alors que les combats font toujours rage à Bakhmout. Plus grave : en fin de semaine, il avait également accusé l’armée de « fuir » ses positions défensives autour de ce verrou stratégique. Alors à quoi joue le sulfureux Prigojine ? Quels sont les liens réels du commandement de Wagner avec l’état-major russe ?

C’est « le » sujet qui interroge les commentateurs russes actuellement. Car l’habituelle litanie de critiques signées Evguéni Prigojine est devenue récemment de plus en plus violente, sur le fond comme sur la forme.

Avec en point d’orgue une vidéo postée le 5 mai dernier sur Telegram, où l’homme d’affaires apparaissait devant un parterre de cadavres non-floutés, de ses hommes tombés au combat. Des hommes morts à cause du ministère de Défense faute d’avoir fourni des munitions à temps, éructait-il, dans un accès de rage et d’insultes encore jamais vu de sa part.

Recadrage du Kremlin

En février dernier, pourtant, l’homme avait cessé d’un coup ses attaques contre l’armée, sans doute recadré par le Kremlin. On lui demandait alors de cesser de jouer perso et de travailler non pas en concurrence, mais avec l’armée russe. Un temps désormais révolu.

Des experts bien informés pensent qu’en réalité Prigojine s’agite car il est inquiet. Inquiet d’abord de la tournure des évènements dans le Donbass, mais surtout inquiet de voir peut-être son « jouet » favori, « l’orchestre » Wagner, lui échapper. Ils estiment en effet que ce qui était déjà un secret de polichinelle, à savoir le pilotage réel de Wagner par le renseignement militaire russe, va peut-être s’accentuer.

En effet, fin avril, un général russe, Mikhaïl Mizintsev était vraisemblablement envoyé depuis le GRU, le service de renseignement et d’action de l’armée russe, en détachement dans l’encadrement du groupe Wagner. La mise sous tutelle progressive de la compagnie privée par l’armée russe pourrait donc être enclenchée, alors que les vociférations de Prigojine agacent de plus en plus en haut-lieu.

