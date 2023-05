Allemagne: cinq personnes condamnées pour le casse du siècle au musée de Dresde

Le vol spectaculaire de bijoux et autres diamants dans un célèbre musée de Dresde en Allemagne en novembre 2019 avait été qualifié de casse du siècle. Des pièces d'une valeur historique et culturelle quasi inestimables ayant appartenu à la cour de Saxe avaient disparu.

Avec notre correspondant à Berlin, Pascal Thibaut

Les voyages scolaires ne sont pas inutiles. C’est une connaissance, impressionnée par la visite avec sa classe au célèbre Grünes Gewölbe ou « Voûte verte » de Dresde, qui avait suscité l’intérêt du clan Remmo.

La réputation de ce gang criminel berlinois d’origine libanaise n’est plus à faire. Il avait déjà été impliqué dans le vol spectaculaire d’une pièce d’or géante de 100 kilos dans un musée de Berlin. Cinq des six accusés sur les bancs du tribunal de Dresde sont d’ailleurs des cousins germains. C’est donc en famille que le casse du siècle au musée de Dresde a eu lieu en novembre 2019 avec le vol de bijoux et autres diamants estimés à plus de 100 millions d’euros.

Des peines allégées

La police n’a pas avancé pendant un an avant d’arrêter les trois premiers suspects. Autre coup de théâtre fin 2022 avec la réapparition d’une bonne partie du butin à la suite d’« un deal » passé avec les accusés. Deal qui leur a aussi permis d'écoper mardi 16 mai à Dresde de peines plus légères, entre quatre et six ans de prison, moins que les dix ans qu’ils encouraient.

Toutes les pièces volées n’ont pas réapparu. Et celles qui ont été retrouvées étaient en partie endommagées ou incomplètes. Le musée de Dresde a depuis renforcé son dispositif de sécurité.

