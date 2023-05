Emmanuel Macron au sommet du Conseil de l'Europe à Reykjavik pour parler de l'Ukraine

Le président français Emmanuel Macron débute, ce mardi 16 mai après-midi, au quatrième sommet du Conseil de l’Europe organisé à Reykjavik en Islande, une séquence internationale d’une semaine qui va le mener ensuite au G7 de Hiroshima et en Mongolie. Un passage éclair pour parler d’Ukraine.

Comment aider l’Ukraine ? C’est la question prioritaire qui va occuper Emmanuel Macron et les dirigeants des États membres du Conseil de l'Europe réunis à Reykjavik qui vont profiter de la tribune du sommet pour envoyer collectivement un message de soutien à Kiev alors que Volodymyr Zelensky vient de réaliser une tournée diplomatique européenne qui l’a fait passer par Paris, Rome, Berlin et Londres.

« Unis autour de nos valeurs »

Emmanuel Macron a été invité à prononcer un discours lors de la cérémonie d’ouverture du sommet ce mardi 16 mai après-midi sur un thème : « unis autour de nos valeurs », l’occasion pour le président français de rappeler que la défense des Droits de l’homme et de la démocratie représente « l’ADN » de son action extérieure, explique l’Élysée. C’est la troisième fois qu'Emmanuel Macron s’exprimera devant le Conseil de l’Europe depuis sa première élection en 2017.

Une visite au pas de charge

Il doit ensuite participer à une table ronde et un dîner entre chefs d’État et de gouvernement au cours desquels l’appui technique et financier à l’Ukraine sera le principal sujet de discussion.

Après quelques entretiens bilatéraux, Emmanuel Macron repartira sans attendre la fin du sommet dès le mercredi 17 mai. Une visite au pas de charge avant de s’envoler vers le Japon pour le G7.

