Guerre en Ukraine: la Chine dépêche en Europe Li Hui, son représentant spécial

Li Hui, le nouveau représentant chinois pour les affaires eurasiennes (à dr.), alors qu'il occupait le poste d'ambassadeur de la Chine à Moscou. Ici, aux côtés de Dmitri Medvedev, en juin 2015. REUTERS - RIA Novosti

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Pékin envoie un émissaire à Kiev : Li Hui est chargé de discuter du règlement du conflit armé en Ukraine. Outre l'Ukraine, mardi et mercredi, et la Pologne, vendredi, le diplomate doit se rendre en France, en Allemagne et en Russie. Pékin qui se présente comme partie neutre dans le conflit entend jouer un rôle de médiateur, mais en toile de fond, il y aura aussi les intérêts économiques de la Chine qui devraient s'inviter à l'ordre du jour de Li Hui, ce fin connaisseur de la région.