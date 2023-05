Royaume-Uni: 45 000 visas pour les saisonniers l'an prochain afin de rassurer le secteur agricole

Quarante-cinq mille visas pourront être accordés à des travailleurs saisonniers en 2024. Depuis le Brexit, les travailleurs saisonniers ne peuvent plus venir aussi facilement au Royaume-Uni. Le gouvernement tente de rassurer les agriculteurs, en accordant des visas aux travailleurs étrangers.

Quarante-cinq mille visas pourront être accordés à des travailleurs saisonniers l’année prochaine, c'est-à-dire le même nombre qu’en 2023. Malgré les pénuries de main d’œuvre, le gouvernement refuse d’en accorder davantage, indiquant que la limite n’a pas été atteinte cette année. Le secteur agricole réclamait pourtant jusqu’à 70 000 visas saisonniers.

Le Royaume-Uni connaît une inflation alimentaire parmi les plus élevées des pays développés, soit autour de 20% dans l’année écoulée. Parmi les raisons de cette inflation, il y a les coûts de l’énergie, la guerre en Ukraine, mais aussi... la pénurie de main d’œuvre.

Récoltes non ramassées

Les agriculteurs bataillent déjà contre des coûts de production de plus en plus élevés et des conditions climatiques difficiles, mais le manque de main d’œuvre, en grande partie dû au Brexit, les aurait conduits à « perdre » jusqu’à 70 millions d’euros de récoltes non ramassées l’année dernière.

Cette annonce de Downing Street apparaît comme une claque envers la ministre de l’Intérieur. Moins de 24 heures auparavant, Suella Braverman avait déclaré devant le parti conservateur que les Britanniques - seulement 4% des saisonniers - pouvaient tout à fait être formés à récolter les fruits et légumes, sans avoir à recourir à des migrants. L’aile droite accuse le gouvernement d’être trop laxiste dans son approche migratoire, les arrivées battent des records d’année en année.

