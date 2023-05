Législatives en Grèce: vers un possible marathon électoral jusqu'à l'été

Une semaine après leurs voisins turcs, c’est au tour des Grecs de se rendre aux urnes le dimanche 21 mai 2023. Les élections législatives ont pour objectif de renouveler les 300 sièges de la Voulí, le Parlement grec. Cette séquence électorale - qui pourrait se prolonger jusqu’à cet été - doit aussi déterminer qui succèdera aux conservateurs du parti Nouvelle Démocratie, conduit par le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis, à la tête du gouvernement grec.

Publicité Lire la suite

De notre correspondant à Athènes,

Durant cette campagne, et dans les programmes présentés par les principaux partis, c’est la question du pouvoir d’achat, et donc de l’économie, qui est au cœur des débats en Grèce. Pour mémoire, le pays est sorti très affaibli d’une décennie de crise économique où les politiques d’austérité ont notamment imposé une baisse drastique des salaires et des retraites. Pour donner un exemple : les pensions des retraités ont ainsi été diminuées, en moyenne, de 20 à 40%.

À l’heure où le pays se félicite d’accompagner le retour de la croissance et celui des investisseurs étrangers, mais à l’heure aussi où l’inflation et les prix de l’énergie s’envolent, il s’agit donc à présent pour les représentants politiques de faire machine arrière et de revoir à la hausse les revenus que perçoivent les Grecs.

Les conservateurs de Nouvelle Démocratie parlent par exemple d’augmenter le salaire moyen de 25% au cours de leur éventuel prochain mandat. À gauche, Syriza évoque de son côté le relèvement du salaire minimum à 880 euros et un coup de pouce aux pensions des retraités.

Redresser ce secteur de la santé publique

Au-delà de la question des revenus Joël, d'autres priorités politiques ont émergé en vue de ce scrutin. Syriza, le parti de gauche de l’ex-Premier ministre Alexis Tsipras, annonce notamment vouloir faire baisser la TVA sur les produits alimentaires, nationaliser le secteur énergétique de l’eau, redonner plus de poids aux syndicats, ou encore reconstruire un système de santé aux abois.

Redresser ce secteur de la santé publique et renforcer le personnel médical est d’ailleurs aussi présenté comme une priorité par Nouvelle Démocratie, dirigé par le Premier ministre sortant, Kyriakos Mitsotakis. Autre axe de développement envisagé : la multiplication des revenus du tourisme, pilier de l’économie, grâce à une saison plus longue.

Par ailleurs, les mesures d’encouragement de la natalité, dans un pays vieillissant, sont aussi un projet partagé de part et d’autre de l’échiquier politique grec.

>> À lire aussi : Législatives en Grèce: une campagne électorale sur fond de ras-le-bol de la population

Un marathon électoral

Après ce premier scrutin de dimanche, il pourrait bien, y avoir un second rendez-vous électoral au mois de juillet. C’est un peu subtil parce que Syriza, alors au pouvoir, avait imposé un scrutin à la proportionnelle. Une mesure sur laquelle la droite est ensuite revenue pour le futur. Le scrutin de ce dimanche 21 mai se jouera donc strictement à la proportionnelle.

Mais si, comme cela semble se dessiner, aucun parti ne parvient - seul ou en coalition - à atteindre 46% des voix, alors un second scrutin aura lieu en juillet. Et cette fois, c'est la seconde loi, qui donne un bonus de 50 sièges au vainqueur des élections, qui sera appliquée. Bref, en un mot, la Grèce risque bien de poursuivre son marathon électoral jusqu’à cet été.

>> À lire aussi : L'œil attentif de la Grèce sur la présidentielle en Turquie

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne