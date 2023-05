Le centre-nord de l'Italie frappé par des inondations meurtrières

En raison des intempéries, plusieurs villes de plaine ont été inondées, plus de 13 000 personnes ont dû être évacuées et 50 000 foyers sont privés d’électricité. AP - Luca Bruno

Des inondations exceptionnelles ont fait neuf morts et plusieurs disparus en Émilie-Romagne, la région de Bologne. Plusieurs villes de plaine ont été inondées, plus de 13 000 personnes ont dû être évacuées et 50 000 foyers sont privés d’électricité.