Serbie: une vague d'alertes à la bombe dans des écoles ravive le climat de violence

Peinture murale sur laquelle on peut lire : "Dieu, s'il vous plaît, bloquez les armes et sauvez ce monde" à Belgrade en Serbie, mardi 9 mai 2023.

Au moins 115 écoles primaires et collège de Belgrade ont été inquiétées par des alertes à la bombe ce mercredi 17 mai. Les cours ont été suspendus et les services de déminage inspectent les établissements scolaires.

Publicité Lire la suite

Avec notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy

Quelques heures après la vague d'alertes qui a frappé plus d'une centaine d'établissements scolaires de la capitale serbe, les services de déminage n'ont trouvé aucune bombe. L'acte n'a pas non plus été revendiqué, mais la façon dont il a été coordonnée exclut un geste isolé.

Cette vague d'alertes survient deux semaines après deux massacres commis dans le pays. L'un dans une école, où un élève avait tué dix personnes et en avait blessé cinq autres. L'autre dans un village, où huit personnes étaient mortes au cours d'une fusillade. Depuis, quelques dizaines d'élèves ont causé des incidents mineurs en voulant imiter ou soutenir le tueur du premier massacre.

Aussi, beaucoup suspectent un lien entre les massacres et ces alertes à la bombe, d'autant que la polarisation de la société serbe a éclaté au grand jour. Notamment, des manifestations contre la violence, organisées par l'opposition, prennent de plus en plus d'ampleur. Les protestataires accusent le pouvoir et certains médias qui le soutiennent d'avoir favorisé un climat de violence.

En face, le président Aleksandar Vucic et son gouvernement dénoncent une manipulation politique et veulent organiser une contre-manifestation.

► À lire aussi : En Serbie, «le problème n’est pas tant dans la quantité d’armes en circulation, mais une "société malade"»

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne