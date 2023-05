Élection en Turquie: l'opposant Kiliçdaroglu durcit le ton sur les réfugiés

Le rival de Recep Tayyip Erdogan, Kemal Kiliçdaroglu, a lancé, ce jeudi 17 mai, sa campagne pour le second tour de l’élection présidentielle, qui aura lieu le 28 mai. Le candidat d’opposition, qui avait obtenu 44,9% des suffrages le 14 mai contre 49,5% pour le président sortant, donne un virage nationaliste à son discours dans l’espoir d’élargir son électorat.

Kemal Kiliçdaroglu change de stratégie. Le candidat d’opposition, qui avait refusé jusqu’ici d’entrer dans la surenchère nationaliste de Recep Tayyip Erdogan et portait un discours dit « positif », qui voulait se concentrer sur les « vrais problèmes » des Turcs, à commencer par l’économie, durcit sa campagne, comme le rapporte notre correspondante à Istanbul, Anne Andlauer. « Je renverrai tous les réfugiés chez eux dès mon arrivée au pouvoir », a-t-il lancé à Ankara pour sa première prise de parole en public depuis le premier tour du 14 mai.

« S’ils restent, a-t-il poursuivi, faisant référence au chef de l'État actuel et à son gouvernement, plus de dix millions de réfugiés supplémentaires arriveront en Turquie. Vous vous rendez compte ? S’ils restent, le dollar vaudra 30 livres turques, un pain coûtera 10 livres, la misère s’aggravera, ces clandestins, ces réfugiés se transformeront en machines à commettre des crimes, les pillages commenceront… Vous vous rendez compte ? S’ils restent, nos villes passeront sous le contrôle des réfugiés, des clans mafieux et des barons de la drogue. Vous vous rendez compte ? S’ils restent, les féminicides augmenteront et les jeunes filles ne pourront plus se promener seules dans les rues. »

En quête des voix du troisième homme

Kemal Kiliçdaroglu, qui a recueilli dimanche 44,9% des suffrages, contre 49,5% pour le président Erdogan, soit une différence de plus de 2,5 millions de voix, avait déjà promis de renvoyer en Syrie tous les réfugiés en cas de victoire mais sans employer ces mots-là.

L’opposition tente de récupérer les 5,2 % de suffrages remportés le 14 mai par le candidat ultranationaliste Sinan Ogan, qui n’a pas encore donné de consigne de vote. Selon la presse turque, Sinan Ogan a rencontré mercredi l'un des six dirigeants de l'alliance de l'opposition, et pourrait s'entretenir vendredi avec Kemal Kiliçdaroglu. Le candidat ultranationaliste avait en partie axé sa campagne sur l'expulsion des 4 millions de réfugiés vivant sur le sol turc, syriens pour environ 90%.

