Élections européennes en 2024: la crainte d’un morcellement accru du Parlement de Strasbourg

Au total, 400 millions d’européens seront appelés aux urnes en juin 2024. La date des prochaines élections européennes a été annoncée. En France elles auront lieu le 9 juin – et du 6 au 9 juin pour l’ensemble de l’Union européenne.

Comme tous les cinq ans, les citoyens des vingt-sept pays membres sont appelés à élire leurs députés au Parlement de Strasbourg. Dans la foulée, l’ensemble des postes clés des institutions est renouvelé, à la Commission et à la présidence du Conseil. Dans un message vidéo, Roberta Metsola, l'actuelle présidente du Parlement a exhorté les Européens à se mobiliser : « Votre vote compte, il décidera de la direction que notre union prendra, inscrivez-vous sur les listes », a-t-elle lancé. Si ce n’est pas encore l’heure de la campagne, les partis se préparent et les mois vont vite passer.

« Six mois "utiles" »

Il ne reste qu’un peu plus de six mois « utiles » pour faire aboutir les grands chantiers. En premier lieu, celui de la réforme du marché de l’énergie que la France espère conclure avant la fin de l’année. C’est un enjeu majeur dans le contexte de guerre et d’inflation, pour les particuliers, mais aussi pour les entreprises et la compétitivité européenne. En revanche, sur l’immigration, autre dossier clé, aucune garantie de résultat : le pacte asile et migration a du plomb dans l’aile…

Et déjà, dans les états-majors, les regards sont tournés vers le jour du scrutin. Avec la crainte d’un morcellement accru du Parlement. En 2019 le vote avait déjà remodelé l’équilibre de l’hémicycle strasbourgeois : baisse des deux formations dominantes, les conservateurs du PPE et les progressistes du SD, hausse du groupe centriste rebaptisé Renew sous la houlette macroniste et nette progression des partis souverainistes.

Nouvelle poussée des souverainistes ?

Or, les indicateurs annoncent une nouvelle poussée de ces derniers au détriment des trois principaux groupes actuels. D’autant que l’arrivée de l’extrême droite au pouvoir en Italie, en Suède et en Finlande devrait contribuer à donner des accents nationalistes à la campagne. Même si, depuis le dernier scrutin, la pandémie, puis la guerre en Ukraine, ont illustré la capacité des Vingt-Sept à réinventer leur solidarité.

