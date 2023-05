Evguéni Roïzman, l'un des derniers opposants russes, n'ira sans doute pas en prison

L'ex-maire d'Ekaterinbourg, voix importante de l'opposition, était poursuivi pour discrédit contre l'armée. Le procureur a requis ce jeudi 18 mai, une très lourde amende, 3 000 euros, soit l'équivalent de cinq mois du salaire moyen, mais pas de prison. Une relative et extrêmement rare clémence qui peut s'expliquer par le soutien reçu par cette figure très populaire en Russie

De notre correspondante à Moscou,

Il risquait jusqu'à cinq ans de prison. Evguéni Roïzman est sorti du tribunal à la mi-journée. Certes toujours assigné à résidence, certes interdit d'usage des réseaux sociaux, mais libre. Tout le long de la procédure, de nombreux anonymes avaient manifesté leur soutien à l’ex-maire d'Ekaterinbourg, dont certains en piquet solitaire avec un panneau. D’autres figures très célèbres, unanimement appréciées en Russie, comme la chanteuse Alla Pougatcheva, s’étaient aussi exprimées. Le jour de l'ouverture de son procès, Evégni Roïzman, classé « agent de l’étranger », signait encore des autographes.

Interrogé sur le rôle de ce soutien large et rare en Russie à sa sortie du tribunal, l'ex-maire d'Ekaterinbourg, âgé de 60 ans, a répondu : « J'en suis très heureux. Et, bien sûr, cela m'oblige. D’un côté, je continue de penser qu'il est temps de ralentir le rythme de la vie. Mais de l'autre, je comprends à quel point les gens attendent que je ne le fasse pas ».

Lors de ses derniers mots devant les juges, ce détracteur du Kremlin a remercié unes à unes toutes les figures célèbres, artistes, historiens, qui l'ont soutenu, mais aussi les anonymes. « Je suis reconnaissant à tous les habitants d'Ekaterinbourg », a-t-il dit. « Je ressens votre soutien. En ce qui me concerne, j’ai déjà eu une belle vie, je n'ai aucun regret et je n'ai peur de rien ».

Evguéni Roïzman avait plaidé « non coupable » de discrédit de l’armée russe. De nombreuses personnalités et anonymes russes ont été incarcérés sur cette base. Autour de lui, les principales figures de l'opposition restées en Russie ont été jetées en prison, comme Alexeï Navalny, Ilia Iachine ou Vladimir Kara-Mourza. En décembre dernier, l'opposant Ilia Iachine a été condamné à huit ans et demi de prison pour avoir condamné l'offensive en Ukraine. Pour sa part, l'opposant Vladimir Kara-Mourza a écopé de 25 ans de prison en avril, un jugement d'une rare sévérité, pour « haute trahison », diffusion de « fausses informations » sur l'armée russe et travail illégal pour une organisation « indésirable ». Un militant d'opposition russe, Mikhaïl Kriguer, qui a critiqué publiquement à plusieurs reprises l'intervention russe en Ukraine, a lui été condamné mercredi 17 mai à sept ans de camp pénitentiaire à Moscou pour « apologie du terrorisme ». Poursuivi pour ses posts sur Facebook écrits il y a deux ans, il a qualifié ces accusations de « prétexte » pour le punir pour sa position pro-ukrainienne.

Au procès d'Evguéni Roïzman, le procureur a en revanche estimé que le délit reproché relevait « d’une faible gravité ». Il a également évoqué des « circonstances atténuantes » comme des enfants en bas âge à la charge de l'opposant et ses activités caritatives. Une clémence relative qui a d'ailleurs déjà suscité des premières réactions très courroucées des milieux nationalistes.

