L'Ukraine annonce la destruction de 29 des 30 missiles russes ayant visé Kiev ce jeudi matin

Ce jeudi 18 mai, l'armée de l'air ukrainienne a annoncé avoir détruit 29 des 30 missiles de croisière russes lors d'une nouvelle attaque nocturne visant Kiev.

Publicité Lire la suite

De nouvelles attaques aériennes ont frappé Kiev et plusieurs régions d'Ukraine jeudi à l'aube, au moment où un émissaire chinois se trouve dans la capitale pour tenter d'obtenir un « règlement politique » du conflit. « Une série d'attaques aériennes sur Kiev, sans précédent par leur puissance, leur intensité et leur variété, se poursuit. C'est la neuvième attaque aérienne consécutive sur la capitale depuis début mai ! », a indiqué l'administration civile et militaire de la capitale dans un communiqué.

Attaque d'envergure

Selon elle, des missiles de croisière ont été lancés par des bombardiers stratégiques russes venus de la région de la mer Caspienne, et des drones de reconnaissance ont ensuite survolé la capitale. La défense anti-aérienne « a détruit 29 missiles de croisière » et quatre drones russes, a indiqué l'armée de l'air dans un communiqué sur Telegram. Un incendie s'est déclaré dans une entreprise à la suite d'une chute de débris, mais aucun blessé n'a été signalé, a indiqué sur Telegram le maire de la capitale, Vitali Klitschko.

En revanche, une personne a été tuée et deux autres blessées dans le port d'Odessa, sur la mer Noire, lors d'une attaque contre un site industriel, selon l'administration militaire régionale. L'armée a également fait état d'attaques de « missiles de croisière » dans la région de Vinnytsia, dans le centre du pays, et les médias locaux ont rapporté des explosions à Khmelnytskyi, à une centaine de kilomètres plus à l'ouest.

« Pas de panacée »

L'émissaire de la Chine pour l'Ukraine Li Hui, en visite à Kiev, a déclaré ce même jour qu'il n'existe pas de remède miracle pour mettre fin à la guerre en Ukraine, tout en appelant Kiev et Moscou à engager des pourparlers. « Il n'y a pas de panacée pour résoudre la crise et toutes les parties doivent (...) bâtir une relation de confiance mutuelle et créer les conditions pour arrêter la guerre et dialoguer », a insisté M. Li, selon un communiqué du ministère chinois des Affaires étrangères. En visite depuis mardi en Ukraine, M. Li s'est notamment entretenu avec le ministre ukrainien des Affaires étrangères Dmytro Kuleba.

(Avec AFP)

►À lire aussi : Ukraine: Washington reconnaît qu'une batterie anti-missiles Patriot a été endommagée

Crimée: des questions sur le déraillement suspect d'un train de marchandises Ce jeudi 18 mai, en Crimée annexée par la Russie, un train de marchandises transportant des céréales a déraillé sans faire de victimes, ont indiqué les autorités russes, en pleine série d'incidents et de sabotages régulièrement imputés par Moscou à l'Ukraine. « Dans le district de Simféropol, des wagons transportant des céréales ont déraillé », a affirmé sur Telegram le gouverneur de la Crimée annexée, Sergueï Aksionov, précisant que la circulation ferroviaire entre Simféropol et Sébastopol, les deux principales villes de la péninsule, était suspendue. Les chaînes Telegram Baza, Mash et 112, proches des autorités russes, affirment que le déraillement a été causé par une explosion. La chaîne Mash précise que cette déflagration a causé un cratère de 15 mètres de diamètre et endommagé 50 mètres de rails. Sur des images publiées par Mash, on voit deux wagons renversés sur une voie, au milieu d'un tas de gravier. Dans un communiqué, les chemins de fer locaux ont affirmé que l'incident était le résultat des agissements de « tierces personnes », euphémisme semblant faire référence à un sabotage et une formulation employée précédemment lors de déraillements début mai dans une région russe frontalière de l'Ukraine. Le 1er et 2 mai, deux trains de marchandises russes avaient déraillé à un jour d'intervalle, après la déflagration d'un engin explosif dans la région de Briansk, à chaque fois sans faire de victimes. (Avec AFP)

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne