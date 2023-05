Les dirigeants d'Arménie et d'Azerbaïdjan attendus à Moscou le 25 mai

Le Premier ministre arménien, Nikol Pachinian, et le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev.

Le Premier ministre arménien Nikol Pachinian dit avoir accepté de rencontrer le président azerbaïdjanais Ilham Aliev à Moscou jeudi 25 mai prochain. Une rencontre sous l'égide de Vladimir Poutine pour tenter de résoudre le conflit dans le Haut-Karabakh.

« Nous avons reçu de la Russie une proposition pour organiser une rencontre trilatérale au plus haut niveau, sous la médiation du président russe, le 25 mai. Nous avons accepté cette proposition », a indiqué Nikol Pachinian lors d'une réunion gouvernementale. Le président azerbaïdjanais, Ilham Aliev, n'a pas encore confirmé sa présence.

L'annonce intervient alors que les tensions entre les deux pays pour le contrôle du Haut-Karabakh sont vives ces derniers jours. Mercredi 17 mai, l'armée arménienne a annoncé la mort d'un soldat, blessé par des tirs des forces azerbaïdjanaises à la frontière. La semaine dernière, un militaire arménien et un militaire azerbaïdjanais avaient également été tués.

Intenses discussions

Les efforts internationaux pour faire avancer la paix ne faiblissent pas. Début mai, des discussions ont eu lieu pendant quatre jours à Washington entre des délégations arménienne et azerbaïdjanaise. Et dimanche 14 mai, Nikol Pachinian et Ilham Aliev se sont retrouvés à Bruxelles lors de négociations sous l'égide de l'Union européenne.

Des initiatives plutôt mal vues par Moscou qui accueillera donc la rencontre des deux dirigeants. La Russie souhaite en effet préserver son rôle de médiateur dans ce conflit qui dure depuis de longues années et qui a donné lieu à deux guerres en un peu plus de 30 ans. La dernière, en 2020, s'est soldée par une écrasante victoire de l'Azerbaïdjan qui a repris d'importants territoires dans et autour du Haut-Karabakh.

Le rôle de Moscou avait d'ailleurs été crucial en novembre 2020 lors de la conclusion du cessez-le-feu et avait permis d'installer durablement la présence militaire russe dans la zone.

(Avec AFP)

