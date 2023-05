À la Une: En Grèce, vers des législatives sans vainqueur?

Revue de presse des Balkans

Une revue de presse présentée en partenariat avec Le Courrier des Balkans.

Les élections législatives auront lieu le 21 mai en Grèce, mais une période incertaine risque de s’ouvrir ces prochains mois. Si le scrutin à la proportionnelle simple ne permet pas de dégager une majorité, les Grecs seront de nouveau appelés aux urnes début juillet. Le parti de la gauche Syriza, favori dans les sondages, veut néanmoins croire en la formation d’une coalition progressiste avec le parti social-démocrate PaSoK, la troisième force politique.

Depuis le tragique accident de train qui a fait 57 morts en février dont beaucoup d’étudiants, la scène politique grecque est en ébullition. La Nouvelle démocratie, le parti conservateur du Premier ministre Kyriákos Mitsotákis est pointée du doigt pour la mauvaise gestion des chemins de fer et sa politique d'austérité. Ces derniers mois, des milliers de Grecs ont manifesté à Athènes. Parmi eux, beaucoup de jeunes qui doivent cumuler plusieurs emplois pour s’en sortir et rester habiter chez leurs parents après 30 ans. Ils rêvent de partir, à la recherche d’une vie meilleure.

La colère est particulièrement forte chez les milliers de jeunes saisonniers qui partent chaque année travailler sur les îles. Aucun dispositif n’a été prévu par le gouvernement pour leur permettre de voter sur leur lieu de travail ou à distance. « La jeunesse ne veut plus de ce gouvernement, elle vote plutôt à gauche, nous l’avons clairement fait savoir lors des manifestations », assure Spyros, chef cuisinier de 25 ans. « Dans ce contexte, le parti conservateur ne peut que se réjouir qu’une partie d’entre nous ne puisse pas voter, mais c’est une honte pour la démocratie. »

Serbie : après les tueries de masse, comment soigner la violence ?

La Serbie est toujours sous le choc, deux semaines après les deux fusillades qui ont fait 18 victimes dont des enfants. La révolte citoyenne contre la violence appelle à une catharsis collective, mais le régime du président Aleksandar Vučić refuse toute autocritique. Il tente de discréditer le vaste mouvement de colère en accusant partis de l’opposition et ONG qui le soutiennent de « récupération politique ». Trois rassemblements ont déjà eu lieu à Belgrade. Reportage.

Les aéroports de Belgrade et de Skopje, plaques tournantes régionales pour la traite des êtres humains, le trafic de migrants et de drogue. C’est ce qui ressort d’un nouveau rapport de l’Initiative globale contre la criminalité transnationale organisée, publié le 15 mai. Le rapport affirme également qu’il existe des preuves de corruption dans les aéroports des Balkans, allant des petits pots-de-vin offerts au personnel de sécurité au détournement et à la mauvaise gestion des fonds publics par les hauts-fonctionnaires et la direction.

Inondations : la Bosnie-Herzégovine, la Croatie et la Serbie de nouveau sous les eaux

Alors que de violentes inondations frappent la région de l'Émilie-Romagne en Italie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine et la Serbie sont à nouveau sous les eaux après une semaine de pluies diluviennes. Fermeture de routes, glissements de terrains, évacuation de la population… Les autorités et les populations locales redoutent une répétition du scénario noir des crues mortelles de 2014. Tour d’horizon.

En Moldavie, une nouvelle gouverneure pro-russe a été nommée à la tête de la Gagaouzie. Le 14 mai, Evghenia Guțul est devenue la neuvième gouverneure de Gagaouzie, région autonome du sud de la Moldavie. Novice en politique, cette juriste de 37 ans, membre du Parti Șor, devra toutefois composer avec de graves accusations de corruption dont sa formation fait l’objet et des mauvaises relations avec le pouvoir central de Chișinău. Analyse.

Eurovision : les Balkans toujours pas dans le ton

Amoindris par les forfaits de la Macédoine du Nord, de la Bulgarie et du Monténégro, les pays des Balkans ont fini dans les profondeurs du classement de la 67ᵉ édition du concours de l’Eurovision remportée par la Suède le 13 mai. La Croatie, meilleur représentant de la région, finit treizième sur les vingt-six finalistes.

