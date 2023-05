Grèce: à l’heure des élections législatives, un système de santé public à réformer

Un professionnel de santé devant l'hôpital Laiko à Athènes, le 1er septembre 2021 (image d'illustration). AP - Thanassis Stavrakis

Texte par : RFI Suivre 1 mn

En Grèce, à l’heure des élections législatives de ce dimanche 21 mai, la question de la remise sur pied du système de santé national est affichée comme une priorité par les principaux partis en lice. Outre des problèmes de budget et de gestion, l’hôpital public a notamment été saigné en Grèce au moment de la crise économique avec le départ, à l’étranger, de plus de 15 000 personnels médicaux. La période du Covid-19 a fini d’épuiser une institution qui a grand besoin - aujourd’hui - d’être renforcée et réformée.