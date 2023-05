La Pologne appelle la Chine à «condamner l'agression de la Russie» en Ukraine

Drapeaux ukrainien et polonais lors d'une manifestation devant un bâtiment abritant des diplomates russes à Varsovie, en Pologne, le dimanche 13 mars 2022.

Après la première visite officielle chinoise en Ukraine, le représentant de Pékin est en Pologne. Varsovie, devenu un passage obligatoire pour discuter de l’invasion russe, a appelé la Chine à « condamner l'agression de la Russie » en Ukraine.

Comment se passer de la Pologne pour discuter du « règlement politique » comme le dit la Chine, de la guerre en Ukraine ?Aux portes du conflit, Varsovie est très impliquée dans l’aide à son voisin et a pris énormément de poids sur la scène internationale, explique le correspondant de RFI à Varsovie, Martin Chabal.

On se souvient de Joe Biden qui avait tenu un grand discours dans la capitale polonaise pour le premier anniversaire de la guerre. C’est donc logique que la Chine choisisse de discuter avec les responsables polonais, autant qu’avec les Français et les Allemands.

Surtout qu’en Europe de l’Est, c’est la Pologne qui entretient les meilleures relations avec Pékin. Lors d'une réunion bilatérale, Wojciech Gerwel, le vice-ministre polonais des Affaires étrangères « a exprimé l'espoir que la Chine (...) condamnera l'agression de la Russie et fera pression sur la Russie pour qu'elle revienne au respect des principes du droit international ».

Les Polonais ne veulent pas d’un compromis entre Kiev et Moscou

En revanche, on ne s’attend pas à grand-chose des discussions aujourd’hui. Les Polonais ne veulent pas d’un compromis entre Kiev et Moscou : l’Ukraine doit gagner la guerre et récupérer l’intégralité de son territoire. Ce qui ne semble pas être la position de la Chine jusqu’à présent.

Cela n’empêche pas d’avancer sur d’autres questions secondaires. La résolution de la crise des céréales ukrainiennes par exemple pour laquelle la Pologne cherche une solution, pour soulager ses agriculteurs.

Les représentants chinois se rendront ensuite à Berlin, Paris et Moscou.

En tout cas, avec cette visite chinoise en Pologne, Varsovie s’affirme encore un peu plus comme acteur européen majeur du conflit.

