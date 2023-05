Meurtre de Jan Kuciak: l'homme d'affaires Marian Kocner acquitté

Le businessman Marian Kocner a été acquitté dans l'affaire de double assassinat d’un journaliste et de sa compagne.

En Slovaquie, l'homme d’affaires controversé Marian Kocner a été acquitté ce vendredi par la justice dans l’affaire du meurtre du journaliste Jan Kuciak et de sa compagne en février 2018. En revanche, l’une de ses proches a été lourdement condamnée.

Une lourde peine a été infligée ce vendredi 19 mai par le tribunal spécial chargé de condamner les coupables de l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa fiancée, Martina Kusnirova. Alena Zsuzsova a écopé de 25 ans de réclusion pour l’avoir commandité et pour avoir également essayer d’organiser le meurtre de deux procureurs. Elle devra également verser 160 000 euros aux familles de victimes.

Faute de preuves suffisantes, l'homme d'affaires à la réputation sulfureuse Marian Kocner, qui faisait affaire avec la commanditaire, a été acquitté. Il restera néanmoins en prison, en raison d'une longue peine qu'il purge pour une autre affaire, explique notre correspondant à Prague, Alexis Rosenzweig.

« La justice n'a pas été pleinement rendue »

« Nous n’en resterons pas là », a indiqué le père de Jan Kuciak, tué à 27 ans à son domicile. La mère de sa compagne a également dit vouloir faire appel, après ce qu’elle a qualifié de « honte pour le système judiciaire » slovaque. Jan Kuciak avait publié plusieurs articles sur la corruption et les relations suspectes de l'entrepreneur influent Marian Kocner avec de hauts responsables politiques du pays.

Selon l'organisation Reporters sans frontières (RSF), « la justice n'a pas été pleinement rendue ».« Ce verdict laisse un goût amer », souligne Christophe Deloire, secrétaire général de l'organisation.

La condamnation d'un des cerveaux de l'assassinat du journaliste slovaque Jan Kuciak est un soulagement, mais le verdict laisse un goût amer du fait de l'acquittement du suspect principal. Nous sommes pleinement solidaires des familles des victimes. https://t.co/QNDUQJRqz5 pic.twitter.com/YywkJkGo5E — Christophe Deloire (@cdeloire) May 19, 2023

Sur les suspects initiaux, deux ont plaidé coupables et ont déjà été condamnés, dont l'exécuteur du crime. L'ex-soldat et tueur à gages Miroslav Marcek a été condamné à 23 ans de prison en avril 2020 pour avoir tué le couple.

Le double meurtre a plongé le pays de 5,4 millions d'habitants dans la crise et déclenché les plus grandes manifestations depuis la chute du communisme. Le Premier ministre à l'époque, Robert Fico, a été contraint de démissionner et les élections parlementaires qui ont suivi ont été remportées par l'opposition.

Cinq ans après ce double homicides, Robert Fico est à nouveau en tête des sondages avant les élections prévues fin septembre.

(Et avec AFP)

