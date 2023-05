Espagne: un feu de forêt titanesque et hors de contrôle ravage la région de l'Estrémadure

L'incendie à Pinofranqueado, en Estrémadure, en Espagne, le 18 mai 2023. via REUTERS - EMERGENCY MILITARY UNIT (UME) HA

Texte par : RFI Suivre 1 mn

C’est l’un des plus gros incendies de ce qu’on appelle désormais en Espagne « la saison des feux de forêts » qui commence chaque année plus tôt. À l’ouest de l’Estrémadure, dans le parc de Las Hurdes et de Sierra de Gata, 8 500 hectares sont partis en fumée. 700 villageois de quatre localités ont été évacués et plusieurs routes ont été coupées.