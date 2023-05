Italie: les inondations risquent de provoquer une catastrophe économique et alimentaire

L’Italie fait le compte des effets catastrophiques des inondations sur son agriculture. Dans la riche Émilie-Romagne, considérée comme « le verger de l’Italie », des milliers d’hectares agricoles ont été noyés sous les eaux, ravageant champs de céréales, maraîchages, fourrages pour le bétail. 5 000 exploitations sont inondées. Les dégâts dus aux intempéries se comptent en milliards d’euros, à ajouter aux deux milliards estimés après les inondations ayant déjà frappé la région au début du mois.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

La photo a fait la Une de tous les journaux italiens. Au milieu de dizaines de cochons immergés sous l’eau jusqu’à la tête, un éleveur appelait au secours pour ses 3 000 bêtes prises au piège par les inondations. Cinquante sont mortes, et les autres ont finalement été évacuées. Mais pour un élevage épargné, combien seront ruinés ?

Les cultivateurs vivent un cauchemar. L’Émilie-Romagne est la première région de production pour le blé et la betterave à sucre. Avec cette seconde vague d’inondation en 15 jours, 400 millions de kilos de blé sont déjà perdus.

La région est aussi championne à l’exportation de pommes, de poires, de prunes. On parle ici de la « Fruit Valley », (« la vallée des fruits »), qui génère plus d’un milliard d'euros de chiffres d’affaires annuel. Mais les racines des plantes pourrissent sous la boue. Il n’y aura quasiment pas de récolte en 2023, et celles des prochaines années sont compromises.

Si l’on compte aussi les entreprises de la filière agricole, ce sont en tout 50 000 emplois qui sont menacés de disparaître. Une catastrophe alimentaire, économique et sociale.

