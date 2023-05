Les Grecs se rendent aux urnes pour des législatives incertaines

Des jeunes désabusés

Le pays a redressé la barre sur le plan économique, mais le mécontentement gronde, si le chômage a diminué, il reste très élevé chez les jeunes. Du moins ceux qui restent, car le pays a perdu beaucoup de sa jeunesse, partie tenter sa chance ailleurs, et c'est un facteur de désillusion qui rajoute à l'incertitude du scrutin.

« Le chômage est un peu moins fort qu'il y a dix ans, mais enfin, il n'empêche que ça reste quand même, pour les jeunes en particulier, le plus fort d'Europe, analyse Joëlle Dalègre, spécialiste de la Grèce contemporaine et maitresse de conférences à l'INALCO au micro de Juliette Gheerbrant du service internationale de RFI. Les plus de 500 000 jeunes diplômés qui sont partis dans la décennie précédente, maintenant il est à peu près garanti qu'ils ne reviendront pas. Il y a déjà très peu de jeunes en Grèce, mais en plus elle a perdu depuis dix ans quasiment tous ses jeunes diplômés, donc c'est pour ça qu'il y a à la fois une espèce de fureur contre les hommes politiques qui n'ont pas su améliorer le fonctionnement de l'État, etc, et en même temps une forme de désespoir, les deux peuvent aller ensemble, au sens strict du mot désespoir, c'est-à-dire n'avoir strictement plus d'espoir. Ça peut aussi expliquer pourquoi finalement les gens disent qu'ils hésitent, ça va finir par être un vote, "je ne choisis pas l'un ou l'autre, je vote contre l'autre". »