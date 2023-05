Otan: les militaires français participent à un exercice d'envergure en Estonie

Reportage

« Springstorm » est le nom de code du grand exercice militaire qui se déroule jusqu’au 26 mai en Estonie. Cette année, 400 militaires français y participent, notamment avec l’envoi de parachutistes qui ont rejoint les militaires servant déjà au sein du bataillon multinational de l’Otan.

Avec notre correspondante à Tapa, Marielle Vitureau

À 7h30 ce samedi 20 mai, les premiers parachutistes français ont atterri dans un grand champ au nord de l’Estonie. Ils sont partis quatre heures plus tôt d’Orléans. Leur paquetage sur les épaules, ils vont progresser dans la forêt pour rejoindre leurs positions et participer à la contre-attaque estonienne. Ils vont passer plus de 24 heures sans repos. Le scénario de l’exercice militaire estonien est le déclenchement de l’article 5 de l’Otan.

« On veut leur montrer qu’on est capable d’engager des forces supplémentaires rapidement. C’est un message de dissuasion. On montre à nos partenaires qu’en cas de besoin, on serait là très rapidement », explique le lieutenant-colonel Bros qui dirige les militaires français en Estonie.

Pour les parachutistes, l’exercice a aussi son intérêt, poursuit-il : « Je pense que les difficultés vont plutôt venir de la nature du sol. C’est assez marécageux, assez canalisant pour les véhicules et les unités à pied. Et puis, avec les marécages, on a toutes les contraintes qui sont liées au moustique par exemple. »

Plus de 14 000 soldats au total sont impliqués dans cet exercice militaire estonien. Il se terminera par un exercice de tirs. La France a déployé six canons Caesar en Estonie. Une autre occasion pour Paris de montrer son implication dans la défense du flanc est de l’Otan.

