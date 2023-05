Retour des vols directs entre la Russie et la Géorgie dans un climat tendu

Un avion russe de la compagnie aérienne Azimuth taxis après son atterrissage à l'aéroport international à l'extérieur de Tbilissi, en Géorgie, le vendredi 19 mai 2023. AP - Shakh Aivazov

Texte par : Anissa El Jabri

C’est une première depuis 4 ans dans ce pays du Caucase. Ce rétablissement des liaisons aériennes y alimente en tout cas les divisions entre les pro-Russie et les pro-Union européenne. D’autant que le pays est toujours marqué par la guerre éclair de 2008 et la perte des territoires de l’Ossétie et l’Abkhazie.