Serbie: nouvelle manifestation monstre contre le gouvernement à Belgrade après des tueries de masse

Une manifestation monstre s'est tenue à Belgrade dans la nuit de vendredi à samedi, contre la violence, à la suite des deux massacres commis il y a 15 jours. Des dizaines de milliers de personnes à l'appel de l'opposition réclament la démission de plusieurs ministres et la fermeture de médias pro-gouvernementaux aux contenus très souvent violents.

Des dizaines de milliers de manifestants, une colonne de quatre kilomètres : du jamais vu depuis la chute de Milosevic, il y a 23 ans. L'opposition au régime du président Aleksandar Vucic appelait, pour une troisième fois en deux semaines, a une protestation contre la violence. Leurs revendications : la démission de plusieurs hauts fonctionnaires et la fermeture de médias au contenu violent, rapporte notre correspondant à Belgrade, Laurent Rouy.

Le 3 mai, un adolescent de 13 ans est accusé d'avoir assassiné huit élèves et un garde dans l'établissement scolaire qu'il fréquentait dans le centre de Belgrade. Moins de 48 heures après, le pays des Balkans avait été secoué par une nouvelle fusillade, lorsqu'un homme de 21 ans avait assassiné par balles huit personnes dans des villages proches de Belgrade. Des tueries qui ont semé l'effroi dans le petit pays des Balkans.

« L'étincelle, ça a été ces massacres et cette irresponsabilité. Depuis longtemps, il y a quelque chose de pourri dans ce pays. J'ai 71 ans et mes enfants sont partis travailler à l'étranger. Ça me rend triste. Je manifeste pour que les enfants ne partent plus », explique un homme.

Centre-ville et autoroute bloqués

Les manifestants bloquent le centre-ville, puis l'autoroute, une stratégie qui avait fait céder le gouvernement l'an passé, sur un dossier environnemental. Mais cette fois, les revendications visent directement le style autocratique du pouvoir. C'est la seule méthode, selon Boban, 41 ans. « Plus on sera nombreux, plus grandes seront nos chances. Les gens n'ont pas accès aux institutions, alors ils sortent dans la rue avec l'espoir que, comme ça, les institutions seront forcées de les entendre ».

Des appels à la démission du président se font entendre dans le cortège. Des protestataires décident de couper l'autoroute. Des tentes s'installent et plusieurs centaines d'irréductibles, dont Bogdan, 23 ans, bloquent la circulation. « Il y a eu un slogan qui m'a poussé à rester pour la nuit. C'était "on reste jusqu a la démission du président Vucic", jusqu'a ce qu'on obtienne tout ce qu'on demande, et alors, on ira à la maison », lance le jeune homme.

Le président serbe Aleksandar Vucic qualifie les manifestations de coup « politique » et a annoncé une contre-manifestation de ses soutiens pour le 26 mai qui sera selon lui « le plus grand rassemblement dans l'histoire serbe ».

