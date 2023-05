Ukraine: il y a un an, les Russes prenaient la ville stratégique de Marioupol

Témoignage d’un rescapé

Mykyta Biriukov est un survivant. Avec son épouse, sa mère et sa belle-famille, le jeune Ukrainien de 29 ans a pu fuir sa ville Marioupol le 24 mars 2022, après avoir vécu un mois dans la cave de la maison familiale, au bruit des bombes russes qui tombaient sans cesse sur cette ville portuaire. Son grand-père y a trouvé la mort. L'ex-employé de la municipalité de Marioupol qui vit aujourd'hui aux Pays-Bas, est encore hanté par les souvenirs de la guerre et du siège de sa ville qui aura duré quasiment trois mois, jusqu'au 20 mai 2022.

« Les images de ma ville détruite me poursuivent encore aujourd’hui, raconte-t-il au micro de Heike Schmidt du service international de RFI. C’est horrible. Quand j’entends le bruit d’un avion, même civil, je ressens de la peur. Nous avons vécu sans chauffage, sans eau, sans électricité ou gaz. Nous nous sommes nourris des quelques réserves d’aliments que nous avions chez nous, comme des spaghettis et des conserves. À partir du 7 mars, des roquettes sont tombées dans la cour de notre maison, et je n’ai plus pu sortir de notre cave. Mais avant, j’ai aidé à fournir de l’aide, de la nourriture, de l’eau et des vêtements aux gens qui s’étaient réfugiés dans notre ville. Puis le 24 mars, nous avons rassemblé toute la famille dans deux voitures pour essayer de quitter Marioupol. La route était encombrée par des arbres tombés, des gravats des maisons détruites et des morceaux de mines. J’ai conduit avec mon pare-brise cassé. C’était un miracle qu’on ait pu sortir de là. Aujourd’hui, je vis avec le rêve que ma ville, un jour, va renaître. »