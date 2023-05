Grèce: des élections à haut risque pour la droite

Élections à haut risque pour le dirigeant grec : Kyriakos Mitsotakis, au pouvoir depuis 2019, espère l’emporter ce dimanche 21 mai face à son rival de gauche, l’ancien Premier ministre Alexis Tsipras. Le dirigeant conservateur est crédité par les instituts de sondages d’une légère avance, et ces élections législatives s’annoncent très serrées, trois mois après la catastrophe ferroviaire qui a fait 57 morts et qui a profondément traumatisé le pays.

C’est l’objectif affiché par Kyriakos Mitsotakis : obtenir un résultat suffisamment large ce dimanche pour contrôler le Parlement et continuer à gouverner seul. Le Premier ministre conservateur, âgé de 55 ans, met en avant le retour de la croissance, l’envolée du tourisme et la baisse du chômage. Un bilan économique qui se veut flatteur – un peu trop sans doute aux yeux des électeurs qui dénoncent l’inflation, la faiblesse des salaires et surtout le délabrement des services publics.

Vers un nouveau scrutin ?

Délabrement tragiquement illustré par la catastrophe ferroviaire de Tempé, en février dernier, qui a suscité la colère de la population grecque. Face à Mistotakis, l’ancien Premier ministre de gauche Alexis Tsipras qui espère capitaliser sur cette colère pour revenir au pouvoir. Le dirigeant de Syriza a recentré son discours, et il espère former une coalition avec les socialistes du Pasok. Mais le scénario le plus probable, à l’issue de ces élections, est celui d’une majorité introuvable. Un nouveau scrutin pourrait alors être organisé au début du mois de juillet.

♦ Reportage : Avant la fin de la campagne, les deux chefs de parti ont tenu chacun, en fin de semaine, un ultime meeting dans la capitale grecque

Je crois en une Grèce meilleure pour l'avenir de nos enfants... Reportage dans les meetings à Athènes Joël Bronner

