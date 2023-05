Italie: Giorgia Meloni se rend en Émilie-Romagne dévastée par les inondations

La situation s’améliore ce dimanche 21 mai en Émilie-Romagne, où l’eau a commencé à se retirer. Dix mille personnes ont pu regagner leur domicile. L'alerte est toutefois maintenue en raison d'importants risques d'éboulements de terre. La Première ministre, Giorgia Meloni, a quitté le G7 au Japon avant les autres leaders pour se rendre dans la zone inondée et rencontrer les responsables régionaux à Ravenne. Le gouvernement a annoncé un premier chèque de 20 millions d'euros, mais les dégâts sont estimés à 5 milliards d'euros. Sur place, Giorgia Meloni a fait profil bas.

Avec notre correspondante à Rome, Anne Tréca

Giorgia Meloni a pris de court la presse italienne. Elle est bien arrivée en Émilie-Romagne, à l’heure prévue dimanche, mais dans la plus grande discrétion : aucune communication, pas un tweet, pas un selfie. Pas d’image non plus, à l’exception d’une vidéo de quelques secondes publiée par un habitant sur laquelle on voit la cheffe du gouvernement patauger dans la boue, au milieu de quelques rares habitants d’un bourg isolé.

Le maire de Ravenne s’est réjoui de cette discrétion. « Nous n’avons pas besoin de défilés. C’est d'aide qu’il nous faut », a-t-il déclaré. Près de la préfecture, des nettoyeurs volontaires avaient aussi donné le ton sur des affiches improvisées : « Pas de défilés s’il vous plaît, nous avons autre chose à faire. »

Il faut dire que l’Émilie-Romagne est un bastion de la gauche, l’une des rares régions d’Italie qui a résisté à l’avancée de la droite nationaliste. En faisant profil bas, Giorgia Meloni a probablement aussi évité d’éventuelles situations gênantes, d’autant que le premier Conseil des ministres consacré aux inondations est prévu mardi 23 mai, presque une semaine après le début de la catastrophe. Un retard à l’allumage peu apprécié dans les zones sinistrées.

