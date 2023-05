L’Otan applique un nouveau plan pour défendre la Pologne et les pays baltes en cas d’attaque

Reportage

L’Otan a publié de nouveaux plans de défense pour la Pologne et des pays baltes. Ces pays sont parmi les plus hostiles à l’égard de la Russie, dont ils sont les voisins. Dans la région, les réactions à ces plans sont positives, même si de nombreux détails sont encore à régler pour les rendre concrets. Les trois pays baltes espèrent qu’ils seront confirmés lors du sommet de l’Otan à Vilnius début juillet.

Avec notre correspondante à Tallinn, Marielle Vitureau

Le ministre estonien de la Défense Hanno Pevkur déambule entre les blindés français et britanniques. Sur son sweat-shirt kaki est inscrit en lettres majuscules « Kaistetahe » (« volonté de protéger », en estonien). Il est sur un poste de commande de l’exercice militaire Springstorm qui fait travailler ensemble 14 000 soldats de 11 pays différents. Une répétition grandeur nature de la manière dont l’Estonie riposterait en cas d’attaque sur son territoire.

Les nouveaux plans de l’Otan sont donc là pour cela : renforcer encore plus la défense du flanc Est de l’Alliance, limitrophe de la Russie.

Hanno Pevkur est satisfait du renforcement de la défense collective assurée par l’Otan, mais il reste réaliste : « Il faut que ces plans soient mis à exécution d’ici la fin de l’année. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Nous allons donc nous pousser pour que les dépenses de défense atteignent 2,5% du PIB, et non plus 2%. »

Pour montrer qu’elle prend sa défense en main, l’Estonie a créé une division en début d’année pour mieux s’intégrer à terme dans les chaînes de commandement de l’Otan. C’est elle qui dirige l’exercice militaire. Mais Talinn investit aussi dans l’acquisition de matériel, près de 50% du budget de la défense y est consacré. Car se défendre, signifie aussi défendre les autres.

