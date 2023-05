Pour Moscou, le résultat du sommet du G7 qui s’est tenu ce week-end du 20-21 mai à Hiroshima, au Japon, n’a été qu’un ensemble de déclarations odieuses à caractère « anti-russe » et « anti-chinois ». Quant à la présence du président ukrainien Volodymyr Zelensky, le Kremlin estime qu’elle a transformé ce sommet en un « spectacle de propagande ».

Avec notre correspondant à Moscou, Jean-Didier Revoin

Sous la houlette de Washington et de Londres, les pays du G7 n’hésitent pas à flirter avec des États non-occidentaux pour les attirer de leur côté et les empêcher de nouer des relations avec la Russie et la Chine : c’est ce qu’explique un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères. Il indique, en outre, que la peur panique de voir émerger un monde multipolaire oblige les membres du G7 à unir leurs forces pour attiser la russophobie et la chinophobie.

Moscou n’a visiblement que très peu goûté le nouveau train de sanctions décidé ce week-end à Hiroshima, soulignant que le groupe des pays du G7 était le principal facteur d’aggravation des problèmes mondiaux, pour la raison qu’ils ne prennent pas suffisamment en compte les intérêts d’autres centres de développement constitués de l’Asie du Sud-Est, du Moyen-Orient, de l’Afrique et de l’Amérique latine.

Quant à la présence du président ukrainien à Hiroshima, elle a suscité un commentaire acide. En emmenant à leur réunion le chef du régime qu’ils dirigent à Kiev, les pays du G7 ont transformé l’événement d’Hiroshima en un « spectacle de propagande », a fait savoir la diplomatie russe.

