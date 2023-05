Grèce: fort de sa victoire, le Premier ministre Mitsotakis appelle à de nouvelles élections

Les Grecs sont appelés à retourner aux urnes « peut-être le 25 juin », a espéré le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, après une rencontre lundi 22 mai avec la présidente de la République Katerina Sakellaropoulou. Son parti Nouvelle Démocratie a remporté une victoire bien plus large que prévue aux législatives dimanche : malgré les 40,79% des suffrages – soit le meilleur score du parti conservateur depuis 2007 -, cela reste insuffisant pour obtenir une majorité de gouvernement.

Le dirigeant du parti de droite Nouvelle-Démocratie (ND) a assuré vouloir des élections « le plus vite possible », « peut-être le 25 juin » lors d'une entrevue avec la présidente de la République, Katerina Sakellaropoulou.

Même si les forces en présence ont trois jours pour tenter de former une coalition de gouvernement, un nouveau scrutin semblait inévitable.

Du côté de l’opposition, les chances de dégager une majorité sont quasi nulles : en additionnant les voix du parti de gauche Syriza (arrivé deuxième avec 20 % des suffrages), celles du parti socialiste Pasok-Kinal (11,5 %) et celles du parti communiste KKE, l’opposition reste en dessous du score de ND (146 sièges).

Vers une majorité solide

Dès dimanche 21 mai au soir, le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis avait fait savoir qu'il refuserait de diriger un gouvernement de coalition. Cela bien qu'il ne manque que cinq sièges à son parti ND pour avoir la majorité absolue du Parlement monocaméral.

Les conservateurs ont tout intérêt à retourner devant les électeurs : une réforme électorale adoptée par la majorité sortante va s'appliquer au nouveau scrutin. Elle rétablit une prime majoritaire au système proportionnel en vigueur, une mesure qui avait été supprimée en 2016.

Alors, le parti arrivé en tête bénéficiera donc d’un bonus et ND pourrait ainsi gagner jusqu'à 50 sièges supplémentaires, de quoi dégager une majorité solide, voire absolue, et former un gouvernement stable pour les quatre ans à venir.

