Inondations en Italie: comment les réseaux ont joué un rôle clé dans l’aide

Les réseaux sont montés en première ligne face aux inondations qui ont ravagé l’Émile Romagne, dans le centre-ouest de l’Italie. Dès les premiers jours du désastre qui a fait 14 morts et des milliards d’euros de dégâts, les initiatives se sont multipliées dans tout le pays pour aider la population assiégée par le mauvais temps. Dans le drame, les réseaux sociaux et internet sont devenus des piliers dans l’organisation de l’aide.

De notre correspondante à Rome,

Heureusement, il y a eu internet, un rouage essentiel des opérations de secours, dans la prévention d’abord. Car l’eau a démoli la distribution d’électricité, les lignes de téléphone fixe. Alors, les secouristes et les habitants des zones inondées ont basculé sur la 4G et ont restreint leur consommation de batterie.

C’est par les réseaux qu’ils ont reçu les ordres de monter aux étages supérieurs ou d’évacuer leurs maisons. C’est par les réseaux qu’ils ont trouvé à se reloger, pour la plupart d’ailleurs dans leur cercle de connaissance.

C’est aussi grâce aux réseaux que sont arrivés très vite, en quelques heures, plus d’un millier de volontaires pour distribuer des vivres, des médicaments - ceux aussi que l’on surnomme les « Anges de la boue ». À chaque inondation maintenant, ils arrivent spontanément avec des pelles, dégager la boue, nettoyer, aider les gens à bouger des meubles, des machines.

Ils s’organisent par messageries comme WhatsApp ou Telegram, parfois dans le désordre, certaines communes en ayant trop de canaux de discussion et d’autres étant en dehors du circuit. Ce sont des jeunes, pour la plupart, mais pas seulement. On les a vus au travail en chantant « Romagna mia », une valse emblème de la région.

Une solidarité financière très rapide et efficace

La solidarité a été financière également. La région a ouvert un compte pour recueillir les dons aux sinistrés et il semble que là aussi les Italiens expriment très concrètement leur émotion dans le drame. En deux jours, la région avait déjà reçu plus d’un millier d’euros de particuliers émus par la catastrophe.

C’est une tradition depuis quelques années, là encore avec les réseaux : il y a de dizaines et des dizaines de cagnottes ouvertes. Et les Italiens envoient de l’argent.

Ce sont parfois des organisations bien connues, religieuses ou associatives, ou des médias, mais aussi des initiatives spontanées. Les tenanciers de bars ont inventé une collecte de cafés virtuels : on envoie le prix d’un café au bar qui va plutôt soutenir directement une commune. Les artistes font des concerts de bienfaisance et les restaurateurs, des repas dont la moitié des gains seront versés aux victimes. Les Italiens montrent ici toute leur créativité et leur capacité étonnante à réagir dans le malheur.

Une région connue et aimée de tous malgré les rivalités locales

Tout le monde connait la chanson « Romagna Mia », des années 1950, et la région a donné de nombreux musiciens célèbres - le ténor Pavarotti, les chanteurs Lucio Dalla, Ligabue, Vasco Rossi, Laura Pausini et beaucoup d’autres pour la musique populaire. C’est une terre d’excellence dans l’industrie. Les Ferrari, Maserati et Lamborghini en sont originaires. C’est également une championne à l’exportation de blé et de fruits - on la surnomme « le verger de l’Italie ».

Avec une population dynamique, très efficace comme prouvé après le tremblement de terre de 2012, la région a contribué à forger l’orgueil de l’Italie. Mais il y a sans doute dans le pays aussi la conscience d’un territoire fragile. Inondations, tremblements de terre, volcans : la nature est souvent violente avec les Italiens et, dans ce pays où règnent l’esprit de clocher, la fierté des dialectes locaux et la rivalité culturelle, rien ne ressoude la nation comme l’adversité.

