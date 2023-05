Législatives en Grèce: l'opposition de gauche assommée face à l'avance nette de la droite

Des soutiens du parti grec Syriza dubitatifs devant les résultats du scrutin législatif du 21 mai 2023, à Athènes. AP - Michael Varaklas

Lundi 22 mai, au lendemain de la large victoire de la droite au premier tour des élections législatives, l’opposition de gauche est dans le dur. Nouvelle Démocratie et son chef, le Premier ministre sortant Kyriakos Mitsotakis, ont fait nettement mieux qu’attendu par les sondages et disposent de près de 20 points d’avance sur Syriza, le premier parti d’opposition. À gauche, cette apparente toute puissance des conservateurs attriste et effraye.