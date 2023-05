Le massacre de Volhynie en 1943, le sujet qui divise la Pologne et l'Ukraine

Le ton est monté entre la Pologne et l’Ukraine ce week-end. Pourtant, très proche de l'Ukraine depuis le début de l’invasion russe, la Pologne est devenue le plus grand allié de son voisin ukrainien, certains sujets ne sont pas vus de la même manière depuis Kiev ou Varsovie.

Avec notre correspondant à Varsovie, Martin Chabal

Le massacre de Volhynie continue de faire débat. Et c’est d’ailleurs ce qui a provoqué la colère de l’ambassadeur ukrainien en Pologne ces derniers jours.

Ce massacre a eu lieu pendant la Seconde Guerre mondiale, dans ce qui était l’est de la Pologne, aujourd’hui l’Ukraine. Près de 100 000 Polonais ont été tués par l’armée insurrectionnelle d’Ukraine. La Pologne a qualifié ce massacre de génocide en 2016, mais pas l’Ukraine qui reconnaît toutefois les atrocités commises.

Et alors que l’on prépare le 80e anniversaire de la commémoration de ce massacre, du côté de Varsovie, on a appelé publiquement Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, à s’excuser.

Pour la Pologne, la tension autour de la mémoire des victimes du massacre est un point névralgique dans leurs relations et la question doit être réglée pour pouvoir collaborer plus sereinement.

Parce que si la Pologne et l’Ukraine sont devenues très amies, il reste quelques tensions. On a aussi pu le voir avec la crise des céréales ukrainiennes qui a déstabilisé le marché polonais et provoqué la colère des agriculteurs. Et alors que la Pologne pousse pour voir son allié ukrainien intégrer l’Union européenne le plus vite possible, elle sait que certaines problématiques pourraient ressurgir si elle venait à être intégrée au marché commun. C’est aussi pour ça que la Pologne évoque des sujets sensibles, que l’Ukraine ne préfère pas aborder pour l’instant.

