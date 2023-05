Royaume-Uni: 1500 victimes de harcèlement et agressions sexuels au sein du NHS

Après la police et le Parlement britannique, c’est au tour du National Health Service, l’hôpital public, d’être accusé de favoriser une culture du sexisme. Le quotidien The Times, qui enquête au long cours sur la crise sociale et économique que traverse la santé publique au Royaume-Uni, pose même un coût sur ce fléau.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Selon l'enquête publiée par The Times dimanche 21 mai, plus de 4,5 millions d’euros ont été dépensés en cinq ans par l’hôpital britannique : la moitié en frais judiciaires, l’autre en dommages et intérêts pour des victimes de harcèlement et d’agressions sexuels, et ce, alors que le National Health Service (NHS) manque déjà de moyens pour financer lits et postes.

Au moins 1 500 personnes se seraient signalées depuis 2018, rien qu’en Angleterre et au pays de Galles : des employées, des patientes qui rapportent des remarques sexistes, des gestes non consentis et des agressions sexuelles. Un chiffre « pas surprenant » pour le collectif « Survivre en blouse », dont le site compile des témoignages anonymes d’agressions. Dans un récent sondage du syndicat médical BMA, 91% des femmes médecins rapportaient une culture sexiste sur leur lieu de travail.

Les conséquences pour les agresseurs varient, selon l’établissement, du renvoi au simple stage de sensibilisation. Plusieurs hôpitaux admettent avoir conclu des accords de confidentialité avec des victimes. En Angleterre, un seul des 200 centres hospitaliers propose des formations systématiques sur le sexisme.

