Élections européennes: la Belgique ouvre le droit de vote aux 16-17 ans

Le Parlement européen à Strasbourg. © Eddy LEMAISTRE / Contributeur / Getty Images

Texte par : RFI Suivre 2 mn

Les prochaines élections européennes auront lieu dans un an, du 6 au 9 juin 2024. En Belgique, pour la première fois, les mineurs de 16 et 17 ans pourront voter. L’idée de permettre aux jeunes de voter est largement soutenue par le Parlement européen. Mais pour l’instant, seuls trois autres pays – l’Allemagne, l’Autriche et Malte – autorisent le vote à partir de 16 ans (et la Grèce à partir de 17 ans). La Belgique a donc décidé d’étendre aux 16-17 ans le droit de vote. Les inscriptions sur les listes électorales sont possibles depuis ce mardi 23 mai, ce que des ministres sont allés expliquer à des écoliers bruxellois.