Incursion dans la région de Belgorod: la Russie reconnaît «une profonde inquiétude»

Le président russe Vladimir Poutine à Moscou, le 23 mai 2023. via REUTERS - SPUTNIK

Texte par : Anissa El Jabri Suivre 3 mn

L'opération est terminée et le régime dit « antiterroriste » mis en place dans la région de Belgorod, après l’incursion lundi de combattants armés venus d'Ukraine, a été levé ce mardi 23 mai. Il aura duré un peu plus de 24 heures, avec recours à l'artillerie et l'aviation contre environ 70 assaillants, selon le ministère de la Défense. Selon les autorités, un mort et 12 blessés civils sont à déplorer. Aucun bilan n'a été communiqué du côté forces de l’ordre.