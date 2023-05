La Finlande accueille les réfugiés ukrainiens et les Russes fuyant la politique de Moscou

La Finlande a ouvert grand ses portes aux réfugiés ukrainiens qui ont fui l’offensive russe. Elle est d'autant solidaire qu'elle a connu, elle aussi, l’invasion russe durant la Second Guerre mondiale. La Finlande a aussi besoin de main d’œuvre et est prête à accueillir d’autres ressortissants étrangers, même des Russes, comme Mikhael, qui a décidé de quitter la Russie.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Helsinki, Ariane Gaffuri

Mikhael, 36 ans, vient de Saint Pétersbourg, il a pris le bus jusqu'à Helsinki il y a huit mois : quitter la Russie était une évidence.

« J’ai émigré en Finlande parce que je ne suis pas d’accord avec la politique du gouvernement, du président russe envers l’Ukraine et envers d’autres pays étrangers, résume-t-il. C’est une politique belliqueuse, agressive, qui affecte aussi les Russes, surtout les jeunes, et qui détruit leur avenir. En plus, la vision des autorités est intolérante, homophobe, elle est contre la vie moderne. »

Cet homme athlétique et soigné, dans un tee-shirt jaune à l'effigie de la société d'entretien qui l'emploie, gagne le salaire minimum. En tant que ressortissant russe, Mikhael se demandait au début s'il allait être bien reçu.

« Les Finlandais sont très amicaux et très serviables, on m’avait dit qu’ils étaient fermés, mais c’est tout le contraire. Quand je leur dis que je suis russe, ils me disent : "vous avez bien fait de venir, vous pouvez rester autant de temps que vous le voulez, c'est votre deuxième maison". »

Tout en travaillant, Mikhael, prend aussi des cours de finnois, peut-être pour rester définitivement en Finlande ? « J’aime la Finlande, mais j’aime aussi Saint-Pétersbourg. Mes parents, mes amis sont là-bas, et j’aimerais y retourner, répond-il. Mais pas sous ce gouvernement et lorsque la guerre avec l’Ukraine sera terminée. Et vous savez, j’y crois ! »

► À lire aussi : Sur les mers du nord de l'Europe, la «guerre de l'ombre» entre Russes et Occidentaux

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne