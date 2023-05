La Grèce et d'autres pays d'Europe refoulent des migrants en violation du droit international

Athènes est sommée d'enquêter sur la façon dont le pays refoule des migrants en violation du droit international. Des images publiées par le journal américain New York Times la semaine dernière montrent comment les autorités grecques installent des migrants sur un bateau gonflable livré à la mer jusqu'à ce que des garde-côtes turcs prennent en chargent ces personnes, parmi lesquelles des enfants. Cette semaine, la commissaire européenne en charge du dossier a demandé « une enquête complète et indépendante » suite à la publication de ce document.

Les images sont tournées sur l'île grecque de Lesbos, on y voit un groupe d'une douzaine de migrants africains transportés en camionnette jusqu'au rivage. Hommes, femmes et jeunes enfants, ils sont embarqués sur un bateau des gardes-côtes-grecs, puis abandonnés en mer sur un canot de sauvetage gonflable.

Le New York Times publie les vidéos de ce refoulement qui viole le droit international et met en danger les personnes concernées. Le journal américain a aussi recueilli en Turquie les témoignages des migrants somaliens, éthiopiens et érythréens victimes de l'opération.

Une banalisation des pratiques

Ce document choc confirme ce que dénoncent des ONG ou des médias spécialisés comme Lighthouse Reports, pour lequel travaille Tomas Statius : « Il y a une forme de banalisation de ces pratiques extrêmement violentes aux frontières extérieures de l'Union européenne, et effectivement à Lighthouse Reports, on avait documenté des pratiques, pas sur la mer, mais sur des frontières terrestres, notamment en Croatie avec des pratiques de refoulements violents vers la Bosnie, où en Roumanie, des refoulements de la même manière, de la part de policiers qui empêchaient des demandeurs d'asile de traverser la frontière pour rejoindre l'Europe. »

En réclamant à la Grèce l'ouverture d'une enquête suite à ces images, la commissaire européenne aux Affaires intérieures Ylva Johansson a assuré qu'il n'y avait pas de place en Europe pour les expulsions illégales.

