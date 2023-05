La monarchie britannique refuse de rendre à l'Éthiopie la dépouille d'un prince capturé en 1868

La famille royale britannique refuse le rapatriement de la dépouille du prince Alemayehu, un prince éthiopien amené enfant au Royaume-Uni sous le règne de la reine Victoria et enterré à Windsor. Buckingham Palace évoque des raisons logistiques.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

Le prince Alemayehu est enterré dans la chapelle Saint-Georges du château de Windsor, où reposent une bonne partie des anciens souverains britanniques, dont la reine Elizabeth. Selon Buckingham Palace, il est impossible d’exhumer la dépouille d’Alemayehu sans endommager celles de George V et de Henry VIII, le roi aux six mariages… Refus du palais, donc, pour des questions de « dignité » des défunts.

Si le prince éthiopien repose aux côtés de rois et reines britanniques, c’est parce qu’il était le protégé de la reine Victoria. Après que des troupes coloniales l’ont ramené en Grande-Bretagne, à la suite du siège de son palais et du suicide de son père. La souveraine lui a fourni éducation et soutien financier jusqu’à sa mort, à 18 ans et avait écrit dans son journal sa « tristesse » à son décès.

Buckingham Palace promet à la famille de continuer à permettre aux délégations éthiopiennes de se recueillir sur la tombe du prince. Une demande similaire avait déjà été déclinée, il y a quinze ans : à l’époque, le Palais estimait « impossible » d’identifier les restes lui appartenant.

