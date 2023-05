Le Royaume-Uni prévoit d'interdire le commerce de l'ivoire de cinq espèces

Le commerce de l’ivoire représente 21 milliards d’euros de commerce mondial. Le matériau sert à la joaillerie, la marqueterie et la musique, les pianos entre autres. Mais son commerce affecte la biodiversité, par le braconnage des éléphants notamment. Le Royaume-Uni a interdit il y a cinq ans le commerce d’ivoire d’éléphant justement. Le gouvernement britannique vient d'élargir les espèces concernées.

Avec notre correspondante à Londres, Emeline Vin

L’ivoire des hippopotames, des morses, des narvals, des orques et des cachalots ne peut plus être commercialisé au Royaume-Uni, avec le projet de loi du gouvernement britannique. L’exécutif présente, ce mardi 23 mai, un amendement à sa loi Ivoire, qui interdit déjà depuis un an l’import et la vente d’ivoire d’éléphants, qu’il soit brut ou incrusté dans des objets.

L’hippopotame, chassé pour ses dents, est l’espèce la plus menacée par le trafic d’ivoire derrière l’éléphant, surtout depuis la loi déjà adoptée. Aux côtés de l’orque, du morse et du cachalot, il appartient à la liste rouge des espèces menacées.

Le texte doit encore être voté par le Parlement, mais il interdirait d’import, l’export et le commerce de l’ivoire de ces espèces, sous peine de 290 000 euros d’amende et d'une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, dans l’objectif de protéger la biodiversité. Votée en 2018, la loi Ivoire a mis quatre ans à entrer en vigueur, en raison de recours judiciaires de la part d’antiquaires. Elle comprend quelques exceptions, par exemple pour les musées et les artéfacts rares.

