Des écologistes envahissent l’aéroport de Genève pour manifester au Salon des jets privés

Le plus grand salon européen du jet privé a été perturbé mardi 23 mai par des militants du climat. Plusieurs dizaines de personnes ont envahi l’aéroport de Genève pour s’enchaîner aux avions de luxe présentés sur le tarmac, symboles, selon eux, de l’inaction climatique des plus riches. Le trafic a été interrompu pendant une heure. Pas de quoi perturber les visiteurs du Salon des jets privés, très peu réceptifs au discours des militants.

Avec notre correspondant à Genève, Jérémie Lanche

Le salon avait démarré comme convenu, avec de nombreux rappels aux engagements de durabilité de l’aviation, la réduction de la consommation des appareils, la montée en puissance des carburants verts. Et puis, peu avant midi, le thème de l’écologie s’est invité par effraction. Plusieurs dizaines de manifestants soutenus notamment par Greeenpeace et Extinction Rebellion pénètrent sur le tarmac.

Aux cris de « Justice pour le climat » et « non aux jets privés », les militants se précipitent sur les appareils pour s’y menotter. « C'est une manifestation qui ne devrait plus exister en 2023, ce n'est pas possible ! Une heure de jet est égale à ce que consomme un africain en CO2, ça n'a plus aucun sens ! »

La conversation avec les participants au salon tourne court : « Trouve-toi un travail ». C’est ce que dit un homme, agacé qu’on pointe du doigt les jets alors que l’aviation privée ne représente qu’une part infime des émissions du secteur.

Tout dépend à quel niveau on regarde le problème, répond Fanny Eternod de Greenpeace Suisse : « Les trajets en jet c'est vraiment le moyen de transport le plus polluant au monde. Par passager par kilomètre, c'est à peu près dix fois plus que les vols commerciaux et 50 fois plus que les trains. En plus, ça ne concerne qu'une infime partie de la population. C'est vraiment pour ça que Greenpeace demande une interdiction des vols de jets privés. »

Une interdiction qui n’est pas près de voir le jour en Suisse en tout cas. Rapporté au nombre d’habitants, le pays est le deuxième plus gros utilisateur de jets privés en Europe.

