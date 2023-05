Incursion vers Belgorod: pour l’Ukraine, la Russie récolte ce qu’elle a semé en 2014

via REUTERS - GOVERNOR OF BELGOROD REGION

En Ukraine, un certain voile de mystère règne encore sur les opérations en cours sur le territoire de la Fédération de Russie, des opérations que le pouvoir de Kiev se refuse officiellement à endosser. Cependant, les acteurs politiques, mais aussi l’opinion publique, observent de très près ce qui se passe dans la région de Belgorod, avec une satisfaction non déguisée, mais surtout une grosse dose d’ironie, comme si la Russie récoltait finalement ce qu’elle avait semé, en 2014.

Selon les dernières informations, les deux groupes de combattants russes, ralliés à l’Ukraine, qui ont fait une incursion dans la région de Belgorod, contrôleraient toujours un certain nombre de localités sur le territoire russe, rapporte notre correspondant à Kiev, Stéphane Siohan.

Ils n’ont pas tous été éliminés, loin de là, comme le claironne le Kremlin, puisque certains d’entre eux sont déjà revenus sur le territoire ukrainien et que les autorités ukrainiennes s’apprêtent à divulguer leurs exploits à la presse, en tentant d’exploiter politiquement les événements des dernières 24 heures, avec un sens inné du trolling, cet art de ridiculiser son adversaire. Car vu de Kiev, c’est un secret de Polichinelle : bien entendu, la Légion Liberté de la Russie et le Corps des Volontaires Russes sont sous la coupe du renseignement militaire ukrainien, on ne cherche même pas à s’en cacher.

Une opération psychologique

Seulement voilà, les commentateurs, politiques et médiatiques, s’en donnent à cœur joie en s’amusant de la fondation de la République populaire de Belgorod, une allusion directe aux républiques séparatistes auto-proclamées de Donetsk et de Lougansk, et à l’irruption malencontreuse de séparatistes sur le territoire russe.

En réalité, ce que les Ukrainiens sont en train de réaliser, c’est une opération psychologique de tout premier plan, il s’agit du retour de l’arroseur à l’arrosé, dans un effet de miroir inversé. Kiev fait découvrir aux Russes ce que le Kremlin a infligé aux Ukrainiens au printemps 2014.

De « nombreuses » attaques de drones ont encore visé dans la nuit de mardi à mercredi la région de Belgorod, a indiqué le gouverneur de ce territoire ce 24 mai. « La nuit n'a pas été vraiment tranquille. Il y a eu de nombreuses attaques de drones. La défense antiaérienne s'est occupée d'une grande partie d'entre eux », a indiqué Viatcheslav Gladkov sur Telegram, précisant que ces attaques avaient néanmoins endommagé des véhicules, maisons et bâtiments publics dans la région, mais sans faire de victimes.

