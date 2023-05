Israël: le budget adopté, le Parlement accorde des fonds controversés aux juifs ultra-orthodoxes

Nuit blanche à la Knesset, le Parlement israélien, mais ce mercredi matin 24 mai, le budget a été adopté pour les années 2023-2024. Il a fallu des semaines d'intenses tractations diplomatiques et un gros cadeau financier à la communauté ultra-orthodoxe pour que le budget soit voté.

Le Premier ministre israélien Benyamin Netanyahu, au centre droit, et le ministre israélien de la Sécurité nationale Itamar Ben Gvir, aux côtés du ministre israélien du Logement et de la Construction Yitzhak Goldknopf, à gauche, à la Knesset, le Parlement israélien, à Jérusalem, mardi 23 mai 2023.

Des milliers de manifestants étaient rassemblés mardi soir autour du Parlement israélien avec des pancartes et des slogans accusant la coalition au pouvoir de « piller » les caisses de l'État.

C'est une colère bien connue en Israël : celle des citoyens qui s'indignent des larges subventions allouées aux ultra-orthodoxes, alors que ces derniers se consacrent presque exclusivement aux études religieuses, ce qui les tient éloignés de la population active comme du service militaire.

Relancer la réforme de la justice

Les partis politiques qui représentent les ultra-orthodoxes font partie de la coalition au pouvoir en Israël, dirigée par le Premier ministre Benyamin Netanyahu. Celui-ci a répondu à leurs demandes et annoncé une enveloppe de 250 millions de shekels (plus de 62 millions d'euros) en leur faveur, montant qui s'ajoute aux allocations déjà existantes.

Une rallonge qui fait des vagues dans un pays touché par l'inflation et l'érosion de sa monnaie.

Benyamin Netanyahu et plusieurs de ses ministres se sont félicités de l'adoption du budget. Le Premier ministre israélien assure qu'il peut désormais relancer sa réforme la plus contestée, celle de la justice, projet jugé illibéral et dangereux par ses détracteurs.

